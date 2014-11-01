انتشار اولین ترجمه فارسی از سفرنامه ماهوان

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب درباره شگفتی‌های راه ابریشم از چین تا ایران و یکی از مهم‌ترین منابع تاریخی برای مطالعه شرایط فرهنگی و اجتماعی آسیای جنوبی در قرون وسطی و از جمله اسناد کهن چینی در زمینه روابط تاریخی چین و ایران است.

این سفرنامه در سده پانزدهم میلادی طی یکی از بزرگ‌ترین سفرهای رسمی دریایی تاریخ چین به رشته تحریر درآمد. سفرهای دریایی میان ایران و چین سابقه‌ای طولانی دارد و از قدیم میان دو کشور معمول بوده است. راه آبی میان ایران و چین از سیراف (نزدیک بوشهر) یا هر نقطه دیگری در سرتاسر حاشیه شمالی خلیج فارس شروع و در طولانی‌ترین مسیر به بندر کوانگ‌چو (کانتون) در چین ختم می‌شد. از سفرهای دریایی بازرگانان دو کشور در روزگار پیش از اسلام مدارک اندکی در دست است اما از این سفرها در دوران پس از اسلام شواهد بیشتری وجود دارد.

سفرنامه ماهوان در واقع شرح سفرهای دریایی بزرگی است که چنگ هو دریاسالار و فرمانده کل ناوگان امپراتوری، به فرمان یونگ لو امپراتور چین، در سرتاسر اقیانوس هند انجام داده است و در نوع خود یکی از آثار کم‌نظیر تاریخی آن سرزمین به شمار می‌رود. ماهوان منشی چنگ هو در این سفرنامه، با گزارشی کامل از دیده‌ها و شنیده‌های خود از بسیاری از ابعاد فرهنگ و تاریخ ملل آسیایی،‌ آداب و رسوم، عقاید و باورها و شکل حکومت‌داری، ارائه می‌دهد.

در این سفرنامه بخشی وجود دارد که کشتی حامل ماهوان در کنار کشتی‌های عظیم چینی در جزیره هرمز پهلو می‌گیرد و ...

در قسمتی از این کتاب می‌‌خوانیم:

در کوه‌ها ببر سیاه پیدا می‌شود که گاهی کوچک‌تر از ببر زرد سرزمین مرکزی است؛ موی آن سیاه است، [اما] خط‌های تیره هم دارد؛ ببر زرد نیز گاهی پیدا می‌شود. در شهر ببرهایی هستند که شبیه انسان‌ها می‌شوند؛آن‌ها به بازارها می‌آیند و در میان مردم راه می‌روند؛ [و] چون شناسایی شدند گرفته و کشته می‌شوند.

[موجوداتی] شبیه «وحشی سر جنازه» شهر چان نیز در این مکان وجود دارد.

هر وقت کشتی‌های خزانه [متعلق به] سرزمین مرکزی به این‌جا می‌آیند، به‌یکباره آن‌ها خطی از حصار چوبی مانند دیوار شهر برپا می‌کنند، و برج‌هایی را برای طبل ساعت در چهار دروازه قرار می‌دهند...

این کتاب با 312 صفحه مصور، شمارگان 550 نسخه و قیمت 21 هزار تومان منتشر شده است.