به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پس از گذشت بیش از یک سال از سقوط هواپیمای مسافری ام اچ ۱۷ بر فراز اوکراین، امروز گزارشی رسمی درباره علل سقوط این هواپیمای مسافری منتشر می شود.

این پرواز خطوط هوایی مالزی که با ۲۹۸ مسافر از آمستردام عازم کوالالامپور بود یک سال قبل بر فراز خاک اوکراین سقوط کرد و همه سرنشینان آن کشته شدند. ۱۹۳ نفر از سرنشینان این هواپیما شهروندان هلند بودند.

شورای امنیت پرواز هلند قرار است در گزارش خود تایید کند که این هواپیما در پی اصابت اشیائی پرانرژی از بیرون سقوط کرده، که موید فرضیاتی است که می گوید پرتاب یک موشک زمین به هوا عامل سقوط بوده است.با این حال انتظار نمی رود که در گزارش تحقیق هلند عامل این اقدام معرفی شود.

دولت‌های غربی و اوکراین می‌گویند این هواپیمای بویینگ با شلیک شبه نظامیان جدایی طلب در شرق اوکراین سقوط کرد اما مقامات مسکو، دولت اوکراین را مسئول می‌دانند که البته دولت اوکراین اتهامات روسیه را رد می‌کند.

روز گذشته دیمیتری پسکوف سخنگوی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، اعلام کرد که هیئت تحقیقاتی هلند برای تدوین این گزارش با کارشناسان روس همکاری نکرده اند. به گفته پسکوف شواهدی که از سوی روسیه درباره ساقط شدن این هواپیما ارایه شد به دلایلی که نمی دانیم مورد بررسی قرار نگرفته است.

لازم به ذکر است که مسکو نیز قرار است به زودی نتیجه تحقیقات خود را در قالب گزارشی اعلام کند.

مقامات دولت هلند قرار است نتیجه تحقیقات خود را، پیش از اعلام عمومی، در اختیار خانواده‌های قربانیان این واقعه بگذارند.