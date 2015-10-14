بازیگران هالیوود تغییر چهره دادند/ ماسک قهرمان «برکینگ بد»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، فستیوال شخصیت‌های داستان‌های مصور ۲۰۱۵ در شهر نیویورک در حال برگزاری است و همچون دوره‌های گذشته، این فستیوال میزبان علاقه‌مندان از سراسر ایالات متحده آمریکا و سایر کشورهای جهان است. همچنین چهره‌های شناخته شده بازیگری و ورزشی نیز از جمله مهمانان ویژه این فستیوال هستند.



فستیوال شخصیت‌های داستان‌های مصور ۲۰۱۵ پذیرای بازیگرانی چون مارک روفالو، جرد لتو و برایان کرانستون شده است که هر کدام برای حضور در این فستیوال ظاهری متفاوت برای خود انتخاب کرده‌اند.

مارک روفالو و جرد لتو بازیگران حاضر در فستیوال ۲۰۱۵ شخصیت‌های داستان‌های مصور را برای تغییر چهره خود انتخاب کرده اند.

جرد لتو با چهره ژوکر با مخاطبان خود ملاقات کرد.

مارک روفالو در ماسکی متفاوت از حضور در این فستیوال لذت می‌برد و در اینستاگرام خود از برگزارکنندگان این فستیوال تشکر کرده است.

برایان کرانستون در نشستی از ماسک ساخته شده از صورت خود در نقش خود در سریال «برکینگ بد» رونمایی کرد.