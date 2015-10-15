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۲۳ مهر ۱۳۹۴، ۱۲:۳۵

تحولات فلسطین/

حالت فوق العاده در تل آویو/ شهادت ۲ فلسطینی در قدس

حالت فوق العاده در تل آویو/ شهادت ۲ فلسطینی در قدس

شهادت دو فلسطینی در جریان عملیات شهادت طلبانه و اعلام حالت فوق العاده در تل آویو از اخبار مهم فلسطین است.

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه عربی ۲۱ در خبری فوری از اعلام حالت فوق العاده در تل آویو برای جستجو ی اتومبیل یک فلسطینی که قصد انجام عملیات شهادت طلبانه دارد، خبر داد.

این پایگاه از شهادت دو عامل شهادت طلبانه در قدس و زخمی شدن یک صهیونیست در جریان این عملیات ها خبر داد.

پایگاه الیوم السابع نیز از برگزاری تظاهراتی در اردن در همبستگی با قدس و آنچه که از آن به عنوان انتفاضه سوم یاد می شود خبر داد.

به گزارش مهر، از دو هفته پیش و همزمان با تشدید هتاکی های رژیم صهیونیستی علیه مسجدالاقصی و فلسطینی های ساکن کرانه باختری، تحرکات فلسطینی ها در بخش های مختلف کرانه باختری و نوارعزه آغاز شده که از آن با عنوان انتفاضه سوم یاد می کنند.

در جریان خشونت های دوهفته اخیر در فلسطین دستکم ۳۵ نفر شهید و ۱۴۰۰ نفر زخمی شدند.

کد مطلب 2941487

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