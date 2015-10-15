حالت فوق العاده در تل آویو/ شهادت ۲ فلسطینی در قدس

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه عربی ۲۱ در خبری فوری از اعلام حالت فوق العاده در تل آویو برای جستجو ی اتومبیل یک فلسطینی که قصد انجام عملیات شهادت طلبانه دارد، خبر داد.

این پایگاه از شهادت دو عامل شهادت طلبانه در قدس و زخمی شدن یک صهیونیست در جریان این عملیات ها خبر داد.

پایگاه الیوم السابع نیز از برگزاری تظاهراتی در اردن در همبستگی با قدس و آنچه که از آن به عنوان انتفاضه سوم یاد می شود خبر داد.

به گزارش مهر، از دو هفته پیش و همزمان با تشدید هتاکی های رژیم صهیونیستی علیه مسجدالاقصی و فلسطینی های ساکن کرانه باختری، تحرکات فلسطینی ها در بخش های مختلف کرانه باختری و نوارعزه آغاز شده که از آن با عنوان انتفاضه سوم یاد می کنند.

در جریان خشونت های دوهفته اخیر در فلسطین دستکم ۳۵ نفر شهید و ۱۴۰۰ نفر زخمی شدند.