جزئیات معاملات بورس و فرابورس در هفته جاری

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مدت ۴۴ هزار و ۱۰۸ خریدار در ۱۴۴ هزار و ۶۲ دفعه به داد و ستد پرداختند. بر اساس آمار موجود، در این مدت، تمامی سهام به صورت خرد و بلوک معامله شد.

همچنین از ابتدای امسال ۹۶ میلیارد و ۴۳۹ میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ۱۸۹ هزار و ۹۸۸ میلیارد ریال دادوستد شده است. در این مدت، تعداد یک میلیون و ۷۵۲ هزار و ۳۵۲ سرمایه گذار، در ۶ میلیون و ۴۲۰ هزار و ۷۳۷ دفعه این تعداد سهام را خریداری کرده اند. بازار سهام از ابتدای سال ۱۳۸ روز کاری فعالیت داشته است.

شاخص کل بورس اوراق بهادار در هفته ای که گذشت با افزایش ۰.۹۵ درصدی به ۶۱ هزار و ۹۷۳ واحد رسید.

در عین حال شاخص صنعت در آخر هفته، بر روی عدد ۵۱ هزار و ۱۲ واحد ایستاد. شاخص بازار اول به ۴۳ هزار و ۸۹ واحد و شاخص بازار دوم به ۱۳۷ هزار و ۱۴۶ واحد رسید.

در هفته منتهی به ۲۲ مهر ماه، تعداد ۲۱۵ هزار و ۲۳ برگه اوراق مشارکت به ارزش ۲۱۵ میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار معامله شد. این در حالی است که از ابتدای سال ۱۴ میلیون و ۵۶۸ هزار و ۹۰۸ برگه اوراق مشارکت به ارزش ۱۴ هزار و ۵۹۷ میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار خریداری شده است.

فرابورس ایران هم در هفته سی‌ام سال ۹۴ علاوه بر عرضه اولیه سهام یک شرکت جدید، با رشد حجم و ارزش معاملات بازار پایه نسبت به هفته قبل مواجه شد.

در ۵ روز معاملاتی گذشته، ۵۰۴ میلیون ورقه بهادار به ارزش ۲ هزار و ۵۴۴ میلیارد ریال داد و ستد شد که این وضعیت حاکی از رشد ۵ درصدی حجم و کاهش ۳۴ درصدی ارزش معاملات در قیاس با هفته قبل از آن است.

همچنین، حجم و ارزش معاملات هفتگی در بازار اول افزایش یافت به طوری که ۵۵ میلیون ورقه بهادار به ارزش ۱۵۵ میلیارد ریال دست به دست شد و در بازار دوم، معامله ۲۷۷ میلیون ورقه بهادار به ارزش ۶۸۰ میلیارد ریال به ثبت رسید.

حجم معاملات هفتگی در بازار پایه نیز ۲۲ درصد و ارزش آن ۱۱۳ درصد رشد کرد و ۱۵۰ میلیون ورقه بهادار به ارزش ۲۳۲ میلیارد ریال در این بازار مورد معامله قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، ۲۲ میلیون ورقه بهادار با ارزشی معادل یک هزار و ۴۷۷ میلیارد ریال در بازار ابزارهای نوین مالی داد و ستد شد که نشانگر رشد ۵۵ درصدی حجم و کاهش ۴۹ درصدی ارزش معاملات در مقایسه با هفته قبل از آن بود.

ارزش بازار فرابورس ایران در روز پایانی معاملات هفتگی با افزایش ۴.۱ درصدی، رقم ۷۸۰ هزار و ۸۹۸ میلیارد ریال را نشان داد و آیفکس هم با رشد ۲ درصدی، روی ۷۰۱ واحد ایستاد.

در هفته معاملاتی منتهی به ۲۲ مهرماه، گروه فرآورده‌های نفتی با سهم ۱۸ درصدی از معاملات در صدر صنایع پیشرو جای گرفت و گروه بانک‌ها و سایر محصولات کانی غیرفلزی به ترتیب با سهم ۱۳ و ۹ درصدی در جایگاه دوم و سوم ایستادند.