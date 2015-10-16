شیرخوارگان بیجاری با کودک شش ماهه دشت کربلا همنوا شدند

به گزارش خبرنگار مهر، قرن هاست که از عاشورا می گذرد اما هنوز هم مظلومیت اهل بیت جان را می سوزاند، تشنگی طفل خرد سالی که با آمدن نامش دل تمام مادران به درد می آید و اشک ماتم از چشم ها جاری می شود.

آب فرات هنوز هم شرمنده ارباب حسین(ع) است صدای گریه حضرت علی اصغر (ع) هنوز هم به گوش می رسد.

در اولین جمعه ماه محرم همزمان با سراسر کشور مادران بیجاری با به همراه داشتن شیرخواران خود درهمایش شرخوارگان حسینی حضور بهم رساندند تا بگویند که رباب تو تنها نیستی و امروز ما آمده این تا طفل های شیر خوار خود را فدای تو نمائییم.

امروز مادران بیجاری آمدند تا با داغ امام حسین (ع) همنوا شوند و در سوگ شش ماهه ای که نماد مظلومیت بود و چیزی جز عطش و شهادت را در دشت سوزان کربلا حس نکرد عزاداری کنند.

مادران کودکان شیرخواره در این مراسم معنوی درحالی که نوزادان خود را بر روی دستانشان گرفته بودند، در غم و اندوه حضرت علی اصغر(ع) اشک ماتم ریختند و به سوگواری و عزاداری پرداختندتا تسکین غرب رباب (س) باشند.

استاد حوزه و دانشگاه شهرستان بیجار در این مراسم ضمن تسلیت به مناسبت ایام محرم گفت :حضرت علی اصغر(ع) نماد مظلومیت امام حسین(ع) در دشت سوزان کربلا است.

وی افزود: حضرت علی اصغر علیه السلام در حالیکه تشنه و گرسنه بودمورد تهاجم یزدیان قرار گرفت و به شهادت رسید.

حجت الاسلام محمد میرزایی تصریح کرد: سرور و سالار شهیدان در صحرای کربلا با روی دست گرفتن و به میدان آوردن طفل شیرخواره خود به میدان نبرد درس آزادمردی و استقامت را به همه عالمیان نشان داد.

وی ادامه داد: امروز مادران بیجاری آمدند تا به امام حسین(ع) بگویند که کودکان خود را فدای راه این امام بزرگوار می کنند.

وی اضافه کرد: اجتماع شیرخوارگان این پیام را دارد که ما همچنان پا در رکاب امام حسین(ع) هستیم و حادثه عاشورا را هیچ گاه فراموش نمی کنیم.

وی دفاع از جبهه حق و حقانیت یکی از اصلی‌ترین پیام‌های همایش شیرخوارگان حسینی دانست و گفت: امروز بین حق و باطل جنگی برپاست و باطل با تمام تجهیزات و امکانات برای از بین بردن حق و حقانیت به میدان آمده است

حجت الاسلام میرزایی یادآور شد: مادران این شیرخوارگان نیز باید همانند حضرت زینب(س) و حضرت رباب (س) اهل عفاف و حجاب و اهل پیام رسانی باشند که پیام عاشورا را به خوبی به بچه های خود همراه با شیر دادن عطا کنند.

وی افزود: امروزه آمریکایی‌ها، اسرائیلی‌ها، سلفی‌ها، وهابیون و تمام کسانی که ابزار یهود هستند با تمام قوا در برابر نظام و دین مبین اسلام ایستاده‌اند و سعی در براندازی آن را دارند.

استاد حوزه و دانشگاه در پایان عنوان کرد: مهمترین هدفی که امام حسین(ع) به دنبال آن بود احیای امر به معروف و نهی از منکر بود اصل مهمی که امروز هم باید بیش از پیش در راستای ترویج آن گام برداریم.