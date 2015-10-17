فعالیت در حوزه امر به معروف و نهی از منکر مضاعف می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سیدحسن مرتضوی بعد ازظهر شنبه در نشست خبری ستاد امر به معروف و نهی از منكر خراسان شمالی گفت: فعالیت در زمینه امر به معروف و نهی از منكر امسال بایستی بیش از سال‌های گذشته انجام شود چرا كه امسال پس از ۳۶ سال، قانون مهم امر به معروف و نهی از منكر تصویب شده است.

وی با اشاره به برخی مواد قانون آمرین به معروف و ناهیان از منكر اظهار كرد: مراتب امر به معروف و نهی از منكر، قلبی، زبانی، نوشتاری و عملی است كه مراتب زبانی و نوشتاری وظیفه آحاد مردم و دولت و مرتبه عملی آن در موارد و حدودی كه قوانین مقرر كرده، تنها وظیفه دولت است.

سردار مرتضوی گفت: طبق ماده پنج این قانون در اجرای امر به معروف و نهی از منكر نمی توان متعرض حیثیت، جان، مال، مسكن، شغل و حریم خصوصی و حقوق اشخاص شد مگر در مواردی كه قانون تجویز كند.

وی تاكید كرد: هیچ شخص یا گروهی حق ندارد به عنوان امر به معروف و نهی از منكر به اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افتراء، ضرب، جرح و قتل مبادرت كند چراكه مرتكب، طبق قانون مجازات اسلامی مجازات می شود.

سردار مرتضوی در خصوص مباحث حمایت قضایی از آمرین به معروف و ناهیان از منكر، تصریح كرد: در سال های گذشته به لحاظ نبود قانون بسیاری از افراد كه مورد تعرض قرار می گرفتند از حمایت قضایی برخوردار نبودند ولی اكنون با تصویب این قانون به موضوع حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منكر به صورت جدی پرداخته شده است.

وی با اشاره به اینكه اكنون در مرحله سوم انقلاب اسلامی قرارداریم، گفت: مرحله اول پیروزی انقلاب اسلامی، مرحله دوم استقرار نظام اسلامی و اكنون نیز اسلامی كردن دستگاه های اجرایی نظام اسلامی است.

سردار مرتضوی افزود: بحث مهم در امر به معروف و نهی از منكر اسلامی شدن دستگاه های اجرایی است و بایستی با سرعت و دقت بیشتر و كمترین خسارت این موضوع محقق شود.

وی اظهار كرد: كم كاری، یكی از موضوعات مهمی است كه امروز در سیستم اداری با آن مواجه هستیم و با اسلامی شدن دستگاه های اجرایی باید این مشكل رفع شود.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منكر خراسان شمالی همچنین با اشاره به اقدامات این ستاد طی نیمه نخست امسال گفت: سعی شده تا برنامه های هفته امر به معروف و نهی از منكر در استان به صورت بومی سازی شده، اجرا شوند.

سردار مرتضوی گفت: تجلیل از ۱۵ نفر از فعالان برتر حوزه امر به معروف و نهی از منكر در استان یكی از برنامه های این هفته در استان است.

وی اظهار كرد: توزیع ۶۵ هزار كارت تذكر لسانی در استان، ارزیابی ۷۶ دستگاه در حوزه حجاب و عفاف، جذب، آموزش و ساماندهی گروه های تذكر لسانی، اجرای طرح یادآوران معروف، جمع آوری سه هزار ماهواره به صورت داوطلبانه، برگزاری جلسات شورای سیاستگذاری و ... از جمله اقدامات این ستاد در نیمه نخست سال جاری بوده است.