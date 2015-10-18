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۲۶ مهر ۱۳۹۴، ۱۱:۱۳

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

کاهش قیمت ۴ نوع ماهی در بازار

کاهش قیمت ۴ نوع ماهی در بازار

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی ضمن اعلام جدیدترین تغییرات بازار ماهی، گفت: قیمت ماهی حلوا سفید، شیرجنوب، تیلاپیا و حلوا سیاه نسبت به هفته قبل کاهش یافته است.

مهدی یوسف‌خانی در گفتگو با مهر جدیدترین تغییرات بازار ماهی را اعلام کرد و اظهارداشت: در هفته جاری قیمت برخی از محصولات کاهش و برخی دیگر افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه قیمت ماهی حلوا سفید ۱۰ هزار تومان نسبت به هفته گذشته کاهش یافته است، گفت: امروز نرخ این ماهی در بازار خرده فروشی ۴۰ هزار تومان است.

یوسف‌خانی، شیرجنوب، تیلاپیا و حلوا سیاه را از دیگر ماهیانی عنوان کرد که با کاهش قیمت در بازار مواجه بوده‌اند و افزود: امروز یکشنبه قیمت هرکیلوگرم شیرجنوب ۲۰ هزارتومان، تیلاپیا ۲۰ هزارتومان و حلوا سیاه ۱۸ هزارتومان است.

وی با اشاره به افزایش قیمت برخی از اقلام ماهی نیز اضافه کرد: قزل‌آلا، آمور جنوب (سفید پرورشی) و کپور جز ماهیانی هستند که با افزایش قیمت مواجه بوده‌اند ضمن اینکه درحال حاضر قیمت آنها به ترتیب ۱۷، ۱۳ و ۱۳ هزار تومان است.

به گفته رئیس اتحادیه پرنده و ماهی، قیمت ماهی هامور جنوب نیز ۱۹ هزارتومان، آزاد دزفولی ۶ هزار و ۵۰۰ تومان و شیرنیزه‌ای ۱۴ هزار تومان است.

کد مطلب 2943442

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