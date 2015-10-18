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۲۶ مهر ۱۳۹۴، ۱۴:۵۲

رژیم صهیونیستی گذرگاه بیت حانون را بست

رژیم صهیونیستی گذرگاه بیت حانون را بست

رژیم صهیونیستی در تازه ترین اقدام تجاوزکارانه خود گذرگاه بیت حانون را بست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رژیم صهیونیستی در جدیدترین اقدام علیه فلسطینی ها، گذرگاه بیت حانون در شمال نوارغزه را بست.

رژیم صهیونیستی پیش از این نیز گذرگاه بیت حانون را بسته و این منطقه را یک منطقه بسته نظامی اعلام کرده بود. بیت حانون حدفاصل نوار غزه و اراضی اشغالی ۱۹۴۸ (سرزمین های اشغالی) است.

دامنه ناآرامی ها و انتفاضه مردم فلسطین از کرانه باختری به نوارغزه نیز کشیده شده است. گروه های مقاومت فلسطین در دفاع از مقدسات خود و پاسخ کوبنده به تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین، شهرک های اطراف نوارغزه را هدف حملات موشکی قرار می دهند.

کد مطلب 2943756
سمیه خمارباقی

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