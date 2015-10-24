یک مرکز اقامتی برای گروههای تخصصی در چغازنبیل ایجاد می شود

علیرضا رازقی به خبرنگار مهر گفت: زمانی که به این پایگاه آمدم، هنوز سایت پایگاه چغازنبیل فعال نبود یکی از مهمترین اقدامات راه اندازی و تکمیل این سایت است تا نه تنها اطلاع رسانی کند بلکه پایگاه اطلاعات علمی برای دانشجویان داخلی و خارجی نیز باشد. همچنین وارد کردن مباحث گردشگری و نقشه های راهنما از تمام کشور به سمت چغازنبیل را نیز در دستور کار قرار دادیم. ضمن اینکه اخبار حوزه مرمت و ... را نیز در آن اطلاع رسانی می کنیم. این سایت هفته آینده قابل بازدید خواهد شد.

وی افزود: در نظر داریم تا کنار مجموعه چغازنبیل و هفت تپه ساختمانهایی که از قبل وجود داشته ولی ناتمام مانده اند را برای تبدیل آنها به فضای اقامتی تبدیل کنیم. از این مجموعه دانشجویان و گروههای علمی که از قبل با مجموعه هماهنگ کرده باشند، استفاده می کنند. این مجموعه دارای یک سالن غذاخوری و ۵ اتاق است.

رازقی از تجهیز مرکز اسناد پایگاه چغازنبیل و هفت تپه خبر داد و بیان کرد: مخزن و مرکز اسناد این پایگاه جهانی تجهیز شد. با توجه به حجم آثار تعداد ۵ کابین در وسط فضای مرکز اسناد و ۴ کابین دیگر را نیز برای طبقه بندی اسنادو نقشه ها، مدارک و آثار منقولی که در کاوش ها به دست آمده، افزوده شد. این مرکز اسناد برای همه گردشگران قابل بازدید نیست مگر دانشجویان و گروههای علمی و تخصصی.