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۲ آبان ۱۳۹۴، ۱۴:۵۲

یک مرکز اقامتی برای گروههای تخصصی در چغازنبیل ایجاد می شود

یک مرکز اقامتی برای گروههای تخصصی در چغازنبیل ایجاد می شود

مدیر پایگاه جهانی چغازنبیل از راه اندازی سایت اطلاع رسانی چغازنبیل و هفت تپه در روزهای آینده خبر داد و گفت: یک مجموعه اقامتی در نزدیکی این سایت جهانی برای گروههای تخصصی راه اندازی می شود.

علیرضا رازقی به خبرنگار مهر گفت: زمانی که به این پایگاه آمدم، هنوز سایت پایگاه چغازنبیل فعال نبود یکی از مهمترین اقدامات راه اندازی و تکمیل این سایت است تا نه تنها اطلاع رسانی کند بلکه پایگاه اطلاعات علمی برای دانشجویان داخلی و خارجی نیز باشد. همچنین وارد کردن مباحث گردشگری و نقشه های راهنما از تمام کشور به سمت چغازنبیل را نیز در دستور کار قرار دادیم. ضمن اینکه اخبار حوزه مرمت و ... را نیز در آن اطلاع رسانی می کنیم. این سایت هفته آینده قابل بازدید خواهد شد.

وی افزود: در نظر داریم تا کنار مجموعه چغازنبیل و هفت تپه ساختمانهایی که  از قبل وجود داشته ولی ناتمام مانده اند را برای تبدیل آنها به فضای اقامتی تبدیل کنیم. از این مجموعه دانشجویان و گروههای علمی که از قبل با مجموعه هماهنگ کرده باشند، استفاده می کنند. این مجموعه دارای یک سالن غذاخوری و ۵ اتاق است.

رازقی از تجهیز مرکز اسناد پایگاه چغازنبیل و هفت تپه خبر داد و بیان کرد: مخزن و مرکز اسناد این پایگاه جهانی تجهیز شد. با توجه به حجم آثار تعداد ۵ کابین در وسط فضای مرکز اسناد و ۴ کابین دیگر را نیز برای طبقه بندی اسنادو نقشه ها، مدارک و آثار منقولی که در کاوش ها به دست آمده، افزوده شد. این مرکز اسناد برای همه گردشگران قابل بازدید نیست مگر دانشجویان و گروههای علمی و تخصصی.

کد مطلب 2948936
فاطمه کریمی

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