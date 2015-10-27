بازارچه جدید میوه و تره بار بندرعباس تا دهه فجر تکمیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، جاسم جادری بعد از ظهر سه شنبه در نشست ستاد تنظیم بازار استان هرمزگان بر لزوم تکمیل و راه اندازی بازارچه جدید میوه تره و بار بندرعباس با ۸۴ غرفه تاکید کرد و بیان داشت: شهرداری بندرعباس باید تلاش کند تا این غرفه ها تا دهه فجر سال جاری افتتاح شود و با راه اندازی این غرفه ها، وضعیت عرضه میوه و تره بار در بندرعباس بهتر خواهد شد.

وی ادامه داد: میدان میوه و تره بار حسین آباد شهر بندرعباس نیز برای عرضه محصولات به سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان واگذار شود.

استاندار هرمزگان با تاکید بر اینکه شهرداری بندرعباس باید نظارت خود را بر واحدهای عرضه مستقیم محصولات در سطح شهر افزایش دهد، افزود: این مکان های عرضه باید محصولات کشاورزی را با ۱۰ تا ۱۵ درصد زیر قیمت بازار به فروش برسانند.

جادری تصریح کرد: همچنین باراندازهای بازارهای جدید فروش محصولات کشاورزی در کهورستان شهرستان بندرخمیر و کمیز شهرستان رودان ایجاد می شود که کاهش واسطه گری و فروش محصولات با قیمت مناسب را به دنبال دارد.

وی اضافه کرد: بندرعباس و قلعه قاضی هم آمادگی راه اندازی بارانداز فروش محصولات کشاورزی را دارند.

استاندار هرمزگان با بیان اینکه ۱۲ مکان عرضه مستقیم محصولات کشاورزی در بندرعباس باید توسط سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان ساماندهی شود، اظهار داشت: سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری بندرعباس نیز نسبت به عرضه محصولات کشاورزی با اولویت نظام صنفی اقدام کند.

جادری خاطرنشان کرد: شهرداری بندرعباس ۱۰ مکان مخصوص عرضه میوه شب عید را شناسایی و در اختیار سازمان جهاد کشاورزی قرار دهد و عرضه محصولات کشاورزی توسط خودروها در سطح شهر نیز باید توسط شهرداری ساماندهی شود.

وی بیان داشت: درخواست سازمان تعاون روستایی هرمزگان برای داشتن غرفه در میدان میوه و تره بار جدید نیز پیگیری شود تا کشاورزان بتوانند محصولات خود را عرضه کنند.

جادری گفت: سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان در خصوص تغییر الگوی کشت، اقدامات خوبی انجام داده و باید آن را استمرار ببخشد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان نیز در این نشست گفت: ایجاد بارانداز در مناطق مهم تولید محصولات کشاورزی از جمله تیرور شهرستان میناب ، پارسیان و رضوان شهر فین، تسهیل در فروش محصولات را به دنبال دارد.

ناصر حیدری پوری افزود : ۱۲ مرکز عرضه مستقیم محصولات کشاورزی نیز در شهر بندرعباس در نظر گرفته شده است که با همکاری شهرداری بندرعباس به زودی ایجاد می شود.

معاون خدمات شهری شهرداری بندرعباس هم در این نشست گفت: ۱۷۰ خودروی فروش محصولات کشاورزی در هشت نقطه شهر بندرعباس ساماندهی شده اند.

حسین رنجبر افزود: در تلاش هستیم بازارچه جدید میوه و تره بار بندرعباس با ۸۴ غرفه در محل بازارچه قبلی تا ۲۲ بهمن سال جاری به بهره برداری برسد.

در ادامه این جلسه مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه شش کشور گفت: امسال ۴۸ هزارو ۵۴ تن گندم از کشاورزان خریداری شده است که نسبت به پارسال ۲۱ درصد افزایش داشته است.

دشوارگر افزود: پول گندمگاران هم حداکثر تا ۴۸ ساعت به حسابشان واریز شد.

وی گفت: امسال گندم معمولی به قیمت هزار و ۵۵ تومان و کندم دوروم به قیمت هزار و ۸۸ تومان از کشاورزان خریداری شد.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه شش کشور همچنین ساخت سیلوی ذخیره گندم در استان را خواستار شد.