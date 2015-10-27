تشييع ۴ شهید گمنام در شهر قهاوند

حسن مرادی در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه این مراسم چهارشنبه ۶ آبان ماه برگزار می شود، اظهار داشت: به همت دو اکیپ این ۴ شهید در ۱۶ روستای این شهر با حضور پرشور و باشکوه مردم تشییع می شوند.

وی افزود: مراسم استقبال از دو نفر از این شهدا با برپایی یادواره و همزمان با نماز مغرب و عشا در روستای عبدالرحیم برگزار می شود.

مرادی ادامه داد: در این مراسم سردار ابوحمزه فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان سخنرانی خواهد کرد.

وی اضافه کرد: همزمان با این مراسم در روستای «دشته» این شهر مراسم زیارت عاشورا با حضور دو نفر از شهدای دیگر قرائت می شود که در این مراسم نیز حجت الاسلام کرملو یکی از مبلغان استان همدان سخنرانی می کند.

مرادی یادآور شد: همچنین در ادامه این برنامه ها مراسم وداع با شهدا در مسجد حضرت ابوالفضل(ع) شهر قهاوند برگزار می شود که در این مراسم سردار صدیق حضور خواهد داشت.

فرمانده سپاه قهاوند ابراز داشت: صبح روز پنجشنبه هفتم آبان نیز مراسم زیارت عاشورا با حضور ۴ شهید گمنام در مقر یادمان شهدای قهاوند برگزار و در ادامه پیکر این شهدا به همراه دو اکیپ در روستاهای این شهر با حضور گسترده مردم و مسئولان تشییع خواهد شد.

حسن مرادی ادامه داد: به منظور هماهنگی‌های لازم، ستاد استقبال از شهدای گمنام در این شهر تشکیل شده و کمیته‌های مختلفی با حضور مسئولان و مردم سازماندهی شده تا به شایستگی مراسم این روز را برنامه‌ریزی کنند.

این مسئول ضمن درخواست از مردم برای مشارکت و حضور در مراسم استقبال و تشییع شهدای گمنام افزود: پس از اجرای مراسم تشییع شهیدان، پیکر پاک این کبوتران خونین بال به شهرستان کبودراهنگ تحویل داده خواهد شد.

مرادی اظهار داشت: شهدا حق بزرگی بر گردن ما دارند و باید در راستای هرچه باشکوه‌تر برگزار شدن مراسم تشییع و خاکسپاری شهدا تلاش کنیم.