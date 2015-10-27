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۵ آبان ۱۳۹۴، ۱۸:۵۱

فضل الله توکل پیشکسوت موسیقی در بیمارستان بستری شد

فضل الله توکل پیشکسوت موسیقی در بیمارستان بستری شد

فضل الله توکل نوازنده و آهنگساز پیشکسوت موسیقی کشورمان به دلیل عارضه قلبی و ریوی در بیمارستان جم تهران بستری شد.

پاشا پاشایی مدیر برنامه های استاد فضل الله توکل در گفتگو با خبرنگار مهر با تایید خبر بستری شدن این هنرمند پیشکسوت موسیقی کشورمان در بیمارستان توضیح داد: متاسفانه از چند روز پیش به دلیل عارضه تنگی نفس و مشکلات قبلی و ریوی که استاد چندین سال است با آن مواجه هستند بار دیگر مجبور شدیم که ایشان را به بیمارستان منتقل کنیم.

وی افزود: متاسفانه شرایط برخی از بیمارستان های دولتی در زمینه پذیرش بیمار بسیار بد بود و ما به دلیل شأن و منزلتی که برای استاد قائل هستیم وی را بعد از مراجعه به چند بیمارستان دولتی سرانجام در بیمارستان خصوصی جم تهران بستری کردیم.

پاشایی تاکید کرد: البته هم اکنون حال عمومی استاد کمی نسبت به روزهای گذشته بهتر شده اما طی ساعت هایی که گذشت واقعا احساس کردم دنیا بر سرم خراب شده است چرا که حال استاد اصلا مناسب نبود. به هر حال امیدوارم این شرایطی که هم اکنون وجود دارد استمرار داشته باشد و ما نگرانی پیرامون این موضوع نداشته باشیم.

پاشایی در بخش دیگری از صحبت های خود با انتقاد از کم توجهی برخی از مسئولان وزارت ارشاد و خانه موسیقی توضیح داد: استاد توکل عضو خانه موسیقی هستند و جا دارد این نهاد حمایت های بیشتری از این هنرمند پیشکسوت موسیقی کشورمان به عمل آورد.

کد مطلب 2951657
علیرضا سعیدی

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