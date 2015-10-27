آسوشیتدپرس: ایران هنوز به دعوت به مذاکرات سوریه پاسخ نداده است

آسوشیتدپرس به نقل از مقامات آمریکایی با اشاره به دعوت از ایران برای شرکت در گفتگوهای بین‌المللی وین درباره آینده سوریه اعلام کرد تهران هنوز پاسخی به این دعوت نداده است.