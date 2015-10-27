https://mehrnews.com/xx6qw ۶ آبان ۱۳۹۴، ۱:۰۵ کد مطلب 2951784 اخبار کوتاه بین الملل اخبار کوتاه بین الملل ۶ آبان ۱۳۹۴، ۱:۰۵ آسوشیتدپرس: ایران هنوز به دعوت به مذاکرات سوریه پاسخ نداده است آسوشیتدپرس به نقل از مقامات آمریکایی با اشاره به دعوت از ایران برای شرکت در گفتگوهای بینالمللی وین درباره آینده سوریه اعلام کرد تهران هنوز پاسخی به این دعوت نداده است. . کد مطلب 2951784 کپی شد مطالب مرتبط دعوت ایران به کنفرانس سوریه نشان از تغییر محسوس مواضع آمریکا دارد نشست وین درباره سوریه آغاز به کار کرد برچسبها سوریه
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