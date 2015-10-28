جدول نرخ جدید مرغ، گوشت و جگر در بازار

مهدی یوسف‌خانی، رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در گفتگو با مهر، قیمت مرغ را در مراکز خرده‌فروشی ۶۰۰۰ تومان، در مراکز عمده‌فروشی ۵۵۰۰ تومان و در میدان بهمن ۵۳۰۰ تومان اعلام کرد و اظهارداشت: قیمت این کالا طی هفته‌های اخیر در مراکز خرده فروشی از ۷۱۰۰ به ۶۰۰۰ تومان کاهش یافته است.

همچنین علی خندان‌روی جوان، رئیس اتحادیه گوشت گاوی با بیان اینکه قیمت گوشت گوساله طی حدود ۲ ماه اخیر هیچ تغییری نداشته است، قیمت هرکیلوگرم گوشت گوساله به صورت مخلوط برای مصرف کننده را ۳۲ هزار تومان اعلام کرد.

علی اصغر ملکی، رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی نیز قیمت هرکیلوگرم شقه بدون دنبه عرضه به مغازه‌دار را بین ۲۵ هزار و ۵۰۰ تا ۲۶ هزار تومان و عرضه به مشتری را ۲۹ هزار تومان عنوان کرد.