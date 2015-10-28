توسعه در کردستان نیازمند جهش است/راه های استان توسعه می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی ظهر امروز چهارشنبه در نشست خبری پیرامون تصویب منطقه آزاد تجاری و صنعتی بانه - مریوان اظهار داشت: دولت تدبیر و امید وعده های خود مبنی بر توسعه این استان را یکی پس از دیگری عملیاتی می کند و در همین راستا نیز بانه مریوان به منطقه آزاد تجاری و صنعتی تبدیل شد.

وی ادامه داد: پیگیری های زیادی برای تصویب بانه مریوان به عنوان منطقه آزاد تجاری و صنعتی صورت گرفت و خوشبختانه بعد از این پیگیری و با نظر مساعد دولت این مهم جنبه عملیاتی به خود گرفت.

استاندار کردستان گفت: از ۱۲ سال قبل مطالعاتی در خصوص تبدیل بانه و مریوان به منطقه آزاد تجاری صورت گرفته بود که در دولت یازدهم این مطالعات به روز شد و پیگیری ها نتیجه داد تا بانه و مریوان به منطقه آزاد تجاری و صنعتی تبدیل شود.

وی با بیان اینکه منطقه آزاد تجاری و صنعتی بانه - مریوان دو منطقه آزاد با یک مدیریت واحد است، افزود: تلاش می کنیم که تا زمان تصویب این مهم در مجلس شورای اسلامی تمامی مقدمات برای اجرایی کردن آن فراهم شود و در همین راستا جلسات منظم و مستمری با حضور مدیران ادارات و سازمان های دولتی این استان برگزار می شود.

زاهدی به دستاوردها و نتایج اجرایی کردن این مهم در استان کردستان اشاره کرد و گفت: علاوه بر توسعه دو شهرستان مریوان و بانه، سایر شهرستان های استان کردستان نیز از این طرح بهره مند خواهند شد و به همین دلیل همه باید برای اجرایی کردن مناسب این طرح اقدامات لازم را اجرایی کنند.

صنعت کردستان نیز با تبدیل بانه - مریوان به منطقه آزاد توسعه می یابد

وی گفت: یکی دیگر از نتایج اجرایی کردن این طرح توسعه بخش تولید صنعتی در استان کردستان است چرا که این مناطق آزاد علاوه بر حوزه تجاری در بخش صنعتی نیز مجوز فعالیت دارند و به همین دلیل انتظار می رود که زمینه برای تقویت بخش تولید نیز در استان کردستان فراهم شود.

وی خواستار مشارکت کلیه مدیران ادارات و سازمان های دولتی به همراه مردم شد و عنوان کرد: مشارکت مردم امر بسیار مهمی است و بدون شک این مشارکت باعث افزایش انگیزه مدیران استان برای عملیاتی کردن این مهم می شود.

استاندار کردستان اظهار داشت: هر چند که تصویب این منطقه آزاد تجاری و صنعتی دارای اهمیت زیادی است ولی این تازه اول راه است و باید با تلاش و جدیت بیشتر این روند رو به رشد ادامه داشته باشد.

راه های استان کردستان توسعه می یابد

وی با اشاره به نیاز استان کردستان به توسعه همه جانبه یادآور شد: کردستان در شاخص های مختلف توسعه وضعیت رضایت بخشی ندارد و در همین راستا باید از اقداماتی این چنین حمایت شود تا کردستان توسعه پیدا کند.

زاهدی با بیان اینکه کردستان برای توسعه همه جانبه نیازمند جهش است، عنوان کرد: کردستان در شرایط عادی به توسعه نمی رسد و باید برای توسعه این استان از تمامی ظرفیت های در اختیار استفاده کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در این نشست خبری و در پاسخ به سوالات خبرنگاران عنوان کرد: یکی از نیازهای فعلی استان کردستان برای اجرایی کردن این طرح تقویت زیرساخت های لازم است و در همین راستا باید بخش راه به عنوان یک نیاز اصلی و مهم در دستور کار قرار گیرد.

وی با اشاره به اقدامات و طرح های در دست اقدام در راستای ایجاد و توسعه زیرساخت های حوزه راه و حمل و نقل بیان کرد: بر اساس اعتبارات در نظر گرفته شده از سوی دولت امیدواریم که تا پایان سال مالی ۹۵ جاده سنندج – مریوان به بهره برداری برسد.

استاندار کردستان به وضعیت راه سنندج – دیواندره – سقز – بانه اشاره کرد و گفت: برای راه سنندج – سقز نیز اعتبار خوبی منظور شده است و انتظار می رود که این مسیر نیز تا پایان سال مالی ۹۵ مورد بهره برداری قرار گیرد.

وی به وضعیت راه سقز – بانه اشاره کرد و افزود: برای این مسیر نیز قرار است که امسال و از محل اعتبارات ماه ۱۸۰ اعتبارات خوبی منظور شود و به همین دلیل باید با بسیج امکانات زمینه برای توسعه راه های استان فراهم شود.

شرایط برای جدب سرمایه گذاری بیشتر در استان کردستان فراهم می شود

زاهدی به سایر زیرساخت های مورد نیاز در این زمینه اشاره کرد و گفت: خوشبختانه با تلاش شرکت های خدمت رسان زیرساخت های خوبی در بخش های مختلف در این شهرستان وجود دارد ولی باید آنها را متناسب با نیاز مناطق آزاد تجاری و صنعتی تقویت کرد تا در زمان اجرای کار مشکلی ب وجود نیاید.

وی با بیان اینکه ما در کنار ایجاد منطقه آزاد تجاری موضوع ساماندهی مبادلات مرزی در استان کردستان را نیز در دستور کار قرار داده ایم، ادامه داد: با ساماندهی مبادلات مرزی در استان کردستان نه تنها زمینه برای کاهش قاچاق کالا فراهم می شود که در کنار این مهم زمینه برای توسعه و تقویت مبادلات مرزی نیز فراهم می شود.

استاندار کردستان همچنین از فراهم کردن شرایط برای سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در منطق آزاد تجاری و صنعتی بانه – مریوان خبر داد و عنوان کرد: بدون شک باید در این زمینه نیز از ظرفیت های ایجاد شده در استان کردستان برای توسعه سرمایه گذاری بهره برداری کرد که البته ما در سایر بخش ها نیز تسهیلاتی را برای جذب سرمایه گذاری در استان کردستان ایجاد کرده ایم و این روند نیز ادامه دارد.

وی در پایان ضمن دعوت از سرمایه گذاران برای حضور در استان کردستان بیان کرد: تا زمان تصویب این منطقه آزاد در مجلس شورای اسلامی، تلاش می شود که مقدمات لازم اداری و زیرساختی برای اجرایی کردن این مهم فراهم شود و در همین راستا تلاش می شود که از ظرفیت های تمامی ادارات و سازمان های دولتی نیز بهره برداری شود.