افزایش ۱۰برابری اعتبار آبرسانی روستایی/آبرسانی سيار به ۷۲۰۰ روستا

به گزارش خبرنگار مهر، سید ابوالفضل رضوی، ظهر امروز در نشستی مشترک با استاندار، فرمانداران، بخشداران و دهیاران استان یزد با اشاره به اینکه هم اکنون بیش از ۳۸ هزار روستا در کشور داریم که بخش قابل توجهی از آنها به دلیل کمبودهایی نظیر آب آشامیدنی خالی از سکنه شده اند، اظهار داشت: در حال حاضر بیش از هفت هزار و ۲۰۰ روستا با تانکر آبرسانی می شوند.

وی با بیان اینکه هر سال آمار روستایی که منابع آب زیرزمینی آنها خشک می شود، افزایش پیدا می کند، افزود: این امر سبب می شود تا هر سال آمار روستاهای نیازمند به آبرسانی سیار افزایش یابد که تاکنون بودجه کافی نیز در این زمینه وجود نداشته است.

رضوی عنوان کرد: امسال میزان اعتبار اختصاص یافته به بحث آبرسانی و تامین آب روستاها در سراسر کشور افزایش یافته است، بیان کرد: سال گذشته بودجه اختصاص یافته به تامین آب شرب روستاها ۲ هزار میلیارد ریال بود که این رقم در سال جاری به به ۲۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.

معاون توسعه روستایی معاون اول رئیس جمهور خاطرنشان کرد: بخشی از این بودجه شامل ۵۰۰ میلیون دلار آن ارزی است و اختصاص آن در هفته جاری توسط هیئت دولت به تصویب رسید که این امر نشان از دغدغه و نگرانی دولتمردان نسبت به شرایط روستاها است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به توجه ویژه دولت به روستاها و نقشی که دولت در برنامه ششم توسعه برای روستاها و روستانشینان در نظر گرفته است، اظهار داشت: در برنامه ششم توسعه کشور و همچنین بسته اقتصاد مقاومتی که در آینده نزدیک اعلام می‌شود، دو موضوع اشتغال روستایی و درآمدزایی و توسعه روستا به صورت ویژه توجه شده است.

رضوی عنوان کرد: در این برنامه روستاها به عنوان کانون تولید و ارزش‌آفرینی تبدیل می‌شوند و توجه ویژه‌ای به مردم روستانشین صورت گرفته است.