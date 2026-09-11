به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن ترابی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته رباط‌کریم اظهار کرد: با هدف قرار گرفتن ناو هواپیمابر و ناوشکن‌های آمریکا و وارد شدن ضربات مؤثر به آنها، افسانه شکست‌ناپذیری ناوهای آمریکایی فرو ریخت و این شناورها مجبور به فرار و عقب‌نشینی تا فاصله ۵۰۰ کیلومتری از مرزهای آبی ایران شدند.

وی افزود: شکار پیشرفته‌ترین زیردریایی بدون سرنشین آمریکا، سیلی محکمی از سوی نیروی دریایی سپاه به دشمن در اعماق آب‌های خلیج فارس بود و امروز معکوس‌سازی فناوری زیردریایی هوشمند و مدرن آمریکا به کابوس جدید آنها تبدیل شده است.

امام جمعه رباط‌کریم تصریح کرد: آنچه این روزها در پهنه نبرد دریایی می‌گذرد، اثبات این واقعیت است که پیروزی نه از مسیر انفعال و ارسال سیگنال ضعف، بلکه از مسیر مقاومت و ایستادگی در برابر متجاوزان به دست می‌آید.

ترابی با اشاره به تحولات منطقه‌ای گفت: تسلط کامل انصارالله یمن بر تنگه باب‌المندب از این پس خواب راحت را از آمریکا و متحدانش خواهد ربود.

وی ادامه داد: امروز متأسفانه کسانی در داخل کشور از بسته شدن تنگه هرمز که راه تنفس آمریکا را بسته و آن را به شمارش انداخته است، ناراحت هستند و اعتراض می‌کنند که چرا تنگه هرمز بسته شده است.

امام جمعه رباط‌کریم افزود: برخی افراد در داخل کشور با طرح کلیدواژه‌هایی نظیر «صلح شرافتمندانه»، «پایان عزتمندانه جنگ» و «رفراندوم»، برای ملت ایران نسخه تسلیم می‌پیچند و ساز تسلیم را کوک می‌کنند.

ترابی تأکید کرد: ملت غیرتمند ایران اسلامی در دفاع از استقلال و تمامیت ارضی خود لحظه‌ای درنگ نکرده و تا آخرین نفر، آخرین نفس و آخرین قطره خون خود در برابر متجاوزان خواهد ایستاد.