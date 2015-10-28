کرملین: از تلاش تمامی کشورها برای حل بحران سوریه استقبال می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کاخ کرملین امروز اعلام کرد که روسیه از تلاش تمامی کشورهایی که در فرایند حل و فصل بحران سوریه مشارکت داشته باشند، استقبال می کند.

پسکوف در این باره گفت: گفتگو جریان دارد. ما از ادامه گفتگوها و مشارکت تمامی کشورهایی که در مسیر حل و فصل بحران سوریه و مبارزه با تروریست ها در این کشور مایل به تلاش باشند استقبال می کنیم.

وی در اشاره به نشست وین درباره سوریه ابراز امیدواری کرد که تمام طرف ها برای رفع مشکلات کنونی در سوریه تلاش کنند.

تا کنون کشورهای ایران، مصر و عراق از حضور خود در این مذاکرات خبر داده اند.

از زمان آغاز بحران سوریه در مارس ۲۰۱۱ ، پیوستن ایران به روند دیپلماتیک در مورد این بحران که به ویژه آمریکا و روسیه در آن حضور دارند،‌ برای اولین بار روی می دهد.

این در حالیست که روسیه نیز امروز اعلام کرد که نشست مقدماتی وزرای امور خارجه روسیه، آمریکا، عربستان و ترکیه روز پنجشنبه در پایتخت اتریش برگزار می شود.