آبگرفتگی معابر واماکن شش روستای کرمانشاه/اعزام۲۶ تیم عملیاتی

کاووس محمودی با اشاره به شدت بارش ها در استان کرمانشاه طی شبانه روز گذشته اظهار داشت: تمامی نیروهای عملیاتی و امدادی جمعیت هلال احمر استان به منظور امداد رسانی در حالت آماده باش هستند.

وی در ادامه از وقوع سیل در برخی از مناطق استان خبر داد و گفت: شش روستای استان کرمانشاه دچار آب گرفتگی معابر و اماکن مسکونی شده که نیروهای عملیاتی جمعیت برای امداد رسانی به این مناطق اعزام شده اند.

محمودی خاطر نشان کرد: این روستاها در شهرستان های کرمانشاه، سرپلذهاب، گیلانغرب، اسلام آباد غرب و بخش های ماهیدشت و سرفیروز آباد واقع شده اند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه گفت: ۲۶ تیم عملیاتی این جمعیت به مناطق سیل زده اعزام شده و در حال امداد رسانی و نجات گرفتاران هستند.

وی همچنین از امداد رسانی نیروهای هلال احمر به چند تن از عشایر گرفتار شده در محاصره سیل در بخش سرفیروز آباد کرمانشاه خبر داد.