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۷ آبان ۱۳۹۴، ۱۴:۱۱

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه خبر داد؛

آبگرفتگی معابر واماکن شش روستای کرمانشاه/اعزام۲۶ تیم عملیاتی

آبگرفتگی معابر واماکن شش روستای کرمانشاه/اعزام۲۶ تیم عملیاتی

کرمانشاه- مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه با اشاره به آبگرفتگی معابر و اماکن مسکونی شش روستا در کرمانشاه از اعزام ۲۶ تیم عملیاتی جمعیت برای امداد رسانی در این مناطق خبر داد.

کاووس محمودی با اشاره به شدت بارش ها در استان کرمانشاه طی شبانه روز گذشته اظهار داشت: تمامی نیروهای عملیاتی و امدادی جمعیت هلال احمر استان به منظور امداد رسانی در حالت آماده باش هستند.

وی در ادامه از وقوع سیل در برخی از مناطق استان خبر داد و گفت: شش روستای استان کرمانشاه دچار آب گرفتگی معابر و اماکن مسکونی شده که نیروهای عملیاتی جمعیت برای امداد رسانی به این مناطق اعزام شده اند.

محمودی خاطر نشان کرد: این روستاها در شهرستان های کرمانشاه، سرپلذهاب، گیلانغرب، اسلام آباد غرب و بخش های ماهیدشت و سرفیروز آباد واقع شده اند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه گفت: ۲۶ تیم عملیاتی این جمعیت به مناطق سیل زده اعزام شده و در حال امداد رسانی و نجات گرفتاران هستند.

وی همچنین از امداد رسانی نیروهای هلال احمر به چند تن از عشایر گرفتار شده در محاصره سیل در بخش سرفیروز آباد کرمانشاه خبر داد.

کد مطلب 2952967

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