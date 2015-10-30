حمایت مسکو از دمشق/موضع آلمانها درباره نشست وین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، سرگئی ریابکف معاون وزیر خارجه روسیه گفت: احدی نمی تواند بدون اجازه دولت سوریه از نیروی نظامی در سوریه استفاده کند.

وی درپاسخ به این سئوال که آمریکا احتمالا دخالت زمینی در سوریه می کند بیان کرد: موضوع به کارگیری نیروی نظامی به هر شکلی بدون موافقت دمشق از نظر ما غیر قابل قبول است.

در همین حال شبکه المیادین از حضور یوسف بن علوی وزیر خارجه عمان به وین برای شرکت در نشست بحران سوریه خبر داد.

المیادین همچنین به نقل از فرانک اشتانمایر وزیر خارجه آلمان اعلام کرد: انتظار دستاورد سریع و ملموس نمی رود اما امکان هماهنگی درباره برخی موضوعات اساسی وجود دارد.

در همین حال منابع سوری از امکان تسلط ارتش سوریه بر جاده حلب-دمشق و السلمیه-اثریا طی روزهای آینده خبر دادند.