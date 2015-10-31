حامد زمانی برای دور دوم پخش «آسمان من» تیتراژ خواند

به گزارش خبرنگار مهر، حامد زمانی خواننده موسیقی انقلابی کشورمان خوانندگی تیتراژ دور تازه پخش مجموعه تلویزیونی «آسمان من» به کارگردانی محمدرضا آهنج را به عهده گرفت، این در حالی است که صدای این خواننده از قسمت سوم پخش مجموعه به مخاطبان ارائه خواهد شد.

قرار است تیتراژ جدید این سریال با صدای حامد زمانی از دو شب آینده روی آنتن برود. ضمن اینکه شعر، خوانندگی و موسیقی ترانه تیتراژ سریال «آسمان من» بر عهده حامد زمانی بوده و تنظیم آن را امیر جمالفرد بر عهده داشته است.

سریال «آسمان من» به کارگردانی محمدرضا آهنج و نویسندگی هومان فاضل، محصول سازمان هنری رسانه ای اوج است که پس از پخش از شبکه افق، از امشب ۹ آبان‌ماه از شبکه سه سیما پخش ‌می‌شود. در این مجموعه ۳۰ قسمتی بیش از ۷۵ بازیگر همچون حامد بهداد، امین حیایی، دانیال حکیمی، پژمان بازغی، سروش صحت، آتیلا پسیانی و حسن پورشیرازی ایفای نقش می کنند.