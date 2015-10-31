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۹ آبان ۱۳۹۴، ۱۳:۱۱

حامد زمانی برای دور دوم پخش «آسمان من» تیتراژ خواند

حامد زمانی برای دور دوم پخش «آسمان من» تیتراژ خواند

حامد زمانی خوانندگی تیتراژ دور تازه پخش مجموعه تلویزیونی «آسمان من» به کارگردانی محمدرضا آهنج را به عهده گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، حامد زمانی خواننده موسیقی انقلابی کشورمان خوانندگی تیتراژ دور تازه پخش مجموعه تلویزیونی «آسمان من» به کارگردانی محمدرضا آهنج را به عهده گرفت، این در حالی است که صدای این خواننده از قسمت سوم پخش مجموعه به مخاطبان ارائه خواهد شد.

قرار است تیتراژ جدید این سریال با صدای حامد زمانی از دو شب آینده روی آنتن برود. ضمن اینکه شعر، خوانندگی و موسیقی ترانه تیتراژ سریال «آسمان من» بر عهده حامد زمانی بوده و تنظیم آن را امیر جمالفرد بر عهده داشته است.

سریال «آسمان من» به کارگردانی محمدرضا آهنج و نویسندگی هومان فاضل، محصول سازمان هنری رسانه ای اوج است که پس از پخش از شبکه افق، از امشب ۹ آبان‌ماه از شبکه سه سیما پخش ‌می‌شود. در این مجموعه ۳۰ قسمتی بیش از ۷۵ بازیگر همچون حامد بهداد، امین حیایی، دانیال حکیمی، پژمان بازغی، سروش صحت، آتیلا پسیانی و حسن پورشیرازی ایفای نقش می کنند.

کد مطلب 2953992
علیرضا سعیدی

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    نظرات

    • محترق الحسین ۱۹:۴۰ - ۱۳۹۴/۰۸/۰۹
      0 0
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      عاشقتیم حامد جان!! خواستم بگم به حرفای یاوه گویی ها که دشمنای ایران و اسلام هستن توجه نکن.در عجبم از اونهایی که داعیه ی آزادی دارن اما هر نظری غیر از نظر خودشون رو قبول ندارن
    • جوان ایرانی ۱۹:۵۱ - ۱۳۹۴/۰۸/۰۹
      0 0
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      ایول!!پس دوباره سریالو نگاه میکنم😊
    • هستی ۲۰:۳۲ - ۱۳۹۴/۰۸/۰۹
      0 0
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      خیلی سریال خوبیه مطمئنا باصدای خواننده ی خوب کشورمون جذابیت این سریال صدچندان میشه خییییلی خبر خوبی بود ممنون
    • فاطمه ۱۴:۳۲ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۰
      0 0
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      اقاحامد مرسی
    • شاهین ۲۱:۳۶ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۲
      0 0
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      حامد داداش خیلی موسیقیات باحاله

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