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۹ آبان ۱۳۹۴، ۱۴:۲۶

نمایشگاه «رقص قلم» در لبنان برگزار شد/ استقبال خوشنویسان عرب

نمایشگاه «رقص قلم» در لبنان برگزار شد/ استقبال خوشنویسان عرب

نمایشگاه آثار کوروش قاضی‌مراد به خط «سریر» در بیروت به نمایش درآمد و تعدادی از آثار به فروش رفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاهی با عنوان «رقص قلم» شامل ۲۰ اثر از آثار خوشنویسی کوروش قاضی‌مراد به خط «سریر» در گالری آرتلب بیروت به نمایش در آمد.

این نمایشگاه که به مدت ۳ هفته برگزار می شود با استقبال خوشنویسان جهان عرب به ویژه خوشنویسان سوری و لبنانی روبرو شد و در روز اول تعدادی از آثار به فروش رسید.

همچنین در حاشیه این نمایشگاه، قاضی‌مراد کارگاه یک روزه آموزش این خط را در دانشگاه L.A.U بیروت برگزار کرد. وی در این کارگاه با آموزش مبانی خط «سریر» به مبحث آهنگ خطوط در خوشنویسی فارسی و به ویژه در خط «سریر» پرداخت.

کوروش قاضی مراد طراح گرافیک و خوشنویس کشورمان سال گذشته، پس از ۷ سال تجربه و مطالعه، خط «سریر» را در خانه هنرمندان ایران در حضور بسیاری از هنرمندان شاخص تجسمی ایران رونمایی کرد.

کد مطلب 2954214
محیا رضایی کلانتری

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