علیرضا صفی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مسابقات برترین‌های بدمینتون کشور اظهار داشت: مسابقات رنکینگ بدمینتون رده سنی جوانان پسر کشور روز جمعه ۸ آبان ماه در سالن بدمینتون شهرستان اردبیل برگزار شد.

وی افزود: در پایان و در بخش انفرادی استان همدان و در بخش دوبل استان تهران مقام قهرمانی را به دست آوردند تا چهره‌های برتر بدمینتون جوانان کشور معرفی شود.

دبیر هیئت بدمینتون استان همدان با اشاره به درخشش بدمینتون‌باز همدانی در این مسابقات گفت: در دیدار نهایی این رقابت‌ها در قسمت یکنفره امیر جباری از همدان با شکست امیرحسین نورعلیان از تهران با نتیجه ۲ بر صفر پیروز میدان شد و به مقام قهرمانی دست یافت.

صفی‌زاده عنوان کرد: همچنین در این بخش امیرحسین نورعلیان از تهران دوم شد و علی اکبریان و محمد قنبری هر دو از خراسان رضوی به مقام سوم مشترک دست یافتند.

وی با اشاره به نتایج دوبل گفت: در پیکار نهایی در قسمت دو نفره تیم شباهنگ عسگری و آریا فتحی از تهران در برابر تیم کیوان ثبوتی و مهرداد خان محمدی از زنجان با نتیجه ۲ بر یک به پیروزی دست یافت و قهرمان این دوره از رقابت‌ها شد.

دبیر هیئت بدمینتون استان همدان یادآور شد: همچنین تیم کیوان ثبوتی و مهرداد خان محمدی از زنجان دوم و تیم های عباسعلی بهجتی و مصطفی قربانی از یزد و عرفان شرقی‌پور و امیرعلی شیبانی از تهران سوم شدند.

صفی‌زاده با بیان اینکه امیر جباری از سرمایه‌های افتخار آفرین در ورزش بدمینتون استان همدان است، گفت: جباری با داشتن ۱۶ سال از برترین بدمینتون بازهای کشور و شماره یک کشور در رده سنی خود است.

وی با بیان اینکه استعدادیابی اساس کار پیشرفت ورزش‌های مختلف است، اظهار داشت: توجه به امر استعدادیابی از تاکیدات فدراسیون بدمینتون در سال‌های گذشته و سال جاری بوده و بر همین اساس هیئت‌های استانی نیز استعدادیابی را در اولویت‌های اصلی خود قرار داده‌اند.

صفی‌زاده عنوان کرد: امیر جباری، مبین دهبانی و محمد سرمیلی از خروجی‌های استعدادیابی هیئت بدمینتون همدان هستند.

دبیر هیئت بدمینتون استان همدان با اشاره به لزوم توجه به سنین پایه گفت: نونهالان در آینده قهرمانان این رشته خواهند بود و توجه فدراسیون بدمینتون و هیئت های استانی به استعدادیابی باعث شده تا این رشته ورزشی حرکت رو به رشدی داشته باشد.

وی یادآور شد: کلاس‌های استعدادیابی بدمینتون در تمامی ایام سال در خانه بدمینتون همدان فعال است.