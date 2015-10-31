آذربایجان غربی برای مقابله باال نینو در آماده باش کامل قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، امیرعباس جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بلافاصله بعد از هشدار سازمان مدیریت بحران کشور مبنی بر احتمال بروز پدیده آب و هوایی النینو در کشور، جلسه شورای همانگی مدیریت بحران استان تشکیل شد افزود: در زمان حاضر تمامی نهادهای استان در آماده باش کامل به سر می برند.

وی با اشاره به تحقیقات گسترده در خصوص این پدیده آب و هوایی افزود: هنوز کاملا مشخص نیست که این پدید دقیقا از کدام منطقه وارد آذربایجان غربی می شود، اما کارشناسان معتقدند که این پدیده تمام نقاط استان را در برخواهد گرفت و آذربایجان غربی از آمادگی کاملی برای مقابله با این پدیده آب و هوایی برخوردار است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان غربی ادامه داد: بارش های خوبی را در زمستان و پائیز خواهیم داشت و امیدواریم این بارش های سنگین از خشکسالی منطقه بکاهد.

جعفری با اعلام اینکه آذربایجان غربی در سالهای اخیر با پدیده خشکسالی به خصوص بحران خشک شدن دریاچه ارومیه مواجه بود اضافه کرد: امیدواریم ال نینو تاثیر مثبتی بر روی تراز آبی دریاچه ارومیه داشته باشد و یا حداقل وضعیت موجود را تثبیت کند.

وی درباره اختلاف نظر سازمان مدیریت بحران با هوا شناسی در مورد وقوع پدیده ال نینیو گفت: علی رغم اختلاف نظر هواشناسی با سازمان مدیریت بحران در مورد این پدیده ما آمادگی خود را در صورت بروز هر گونه مشکل اعلام می کنیم.

مدیرکل مدیریت بحران آذربایحان غربی تاکید کرد: ما تجهیزات لازم جهت خدمات رسانی به تمامی مناطق و روستا های صعب العبور را در اختیار داریم.

این در حالی است که چندی پیش مدیرکل هواشناسی آذربایجان غربی پاییز زودرس که موجب آغاز بارندگی ها در استان از شهریور ماه شد را از اثرات ال نینو عنوان و اعلام کرده بود: پیش بینی می شود ۲۰ درصد افزایش بارندگی ها در اثر این پدیده در آذربایجان غربی رخ دهد.

النینو یکی از چرخه های مشهور آب و هوایی جهان است که هر دو تا هفت سال یک بار باعث ایجاد ناهنجاری های بزرگی در آب و هوای سراسر سیاره زمین می شود از جمله این ناهنجاری ها می توان به سیلاب های ناگهانی، خشک سالی، قحطی و اپیدمی اشاره کرد.

ال نینیو به طور ساده عبارت است از یک رخداد اقلیمی کلان که در اثر رها شدن انرژی انباشته در بزرگترین حوزه اقیانوسی جهان یعنی جنوب اقیانوس آرام رخ می دهد.

نشانگان اولیه آن هم تغییر جهت جریان آب های سرد و گرم و همچنین بادهای این منطقه است، کارشناسان هواشناسی بر این باورند که مناطق نزدیکتر به خط استوا و اقیانوس ها بیشتر تحت تاثیر این پدیده قرار می گیرند.