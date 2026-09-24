به گزارش خبرگزاری مهر، نشست ستاد مدیریت بحران شهرستان جاسک با حضور مهرداد حسن‌زاده مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان، احمد جمالدینی فرماندار شهرستان جاسک و اعضای شورای اداری با محوریت آمادگی برای بارندگی‌های پیش‌رو و مدیریت مخاطرات ناشی از پدیده ال‌نینو در سالن اجتماعات فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

مهرداد حسن‌زاده در این نشست با اشاره به تداوم شرایط ویژه کشور، اظهار کرد: در کنار مأموریت‌های مرتبط با شرایط خاص کشور دستگاه‌های اجرایی باید برای مقابله با مخاطرات طبیعی به ویژه بارندگی‌های ناشی از پدیده ال‌نینو آمادگی کامل داشته باشند.

وی با بیان اینکه حفظ جان مردم اولویت نخست مدیریت بحران است، افزود: تمامی اقدامات دستگاه‌های اجرایی باید با محوریت صیانت از جان شهروندان، کاهش خسارات و حفظ زیرساخت‌های حیاتی انجام شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان، تأکید کرد: تمامی دستگاه‌ها موظف هستند پیش از آغاز بارندگی‌ها نسبت به لایروبی رودخانه‌ها، پاکسازی مسیل‌ها، اصلاح آبراهه‌ها، ایمن‌سازی راه‌ها، آماده‌سازی ماشین‌آلات، تأمین تجهیزات، تدوین سناریوهای عملیاتی، تعیین محل‌های اسکان اضطراری و آمادگی کامل نیروهای امدادی اقدام کنند.

حسن‌زاده با تأکید بر اصل خوداتکایی دستگاه‌های اجرایی، گفت: هر دستگاه باید امکانات، تجهیزات، اقلام پشتیبانی، نیروی انسانی و ماشین‌آلات مورد نیاز خود را از پیش آماده کند و در زمان بحران وابسته به سایر دستگاه‌ها نباشد.

وی همچنین بر آموزش مستمر نیروهای عملیاتی، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، مدیریت صحیح اطلاع‌رسانی، بیمه تجهیزات و تأسیسات، حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی، آمادگی مراکز درمانی و تأمین سوخت، دارو، آب آشامیدنی و تجهیزات امدادی تأکید کرد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان با اشاره به ابلاغ دستورالعمل ویژه مدیریت پدیده ال‌نینو از سوی سازمان مدیریت بحران کشور، خاطرنشان کرد: شرح وظایف تمامی دستگاه‌ها به صورت دقیق مشخص شده و هیچ‌گونه کوتاهی یا سهل‌انگاری در انجام مأموریت‌ها پذیرفته نخواهد شد.

وی در پایان مشارکت مردم، آموزش همگانی و اطلاع‌رسانی صحیح را از مهم‌ترین ارکان مدیریت موفق بحران دانست و از تمامی مدیران خواست با هماهنگی، برنامه‌ریزی و اقدام به موقع آمادگی کامل برای مقابله با مخاطرات احتمالی را فراهم کنند.