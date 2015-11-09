مریم فیروزی تهیه‌کننده برنامه «اسطرلاب» که سه شنبه‌ها از شبکه چهار روی آنتن می رود به خبرنگار مهر گفت: خوشبختانه با اینکه تنها سه قسمت از برنامه روی آنتن رفته اما با واکنش‌های خوبی روبرو شدیم. از آنجا که مخاطب هدف ما دانشجویان و جامعه علمی کشور هستند در بازخوردهایی که تا الان دریافت کردیم و نظراتی که از مهمانان برنامه جویا شدیم متوجه شدیم این برنامه زودتر از حد انتظار ما جای خود را باز کرده و مورد توجه مردم قرار گرفته است.

وی افزود: یکی از نکات جالبی که در پیامک های برنامه به آن برخوردیم این است که مخاطبان برنامه خودشان را به نام معرفی می کنند و تمایل دارند ارتباط شان با ما حفظ شود. از سوالاتی هم که در این سه قسمت مطرح کردند به این نتیجه رسیدیم سطح دانش و علم افرادی که بیننده برنامه ما هستند بیش از اطلاعات عمومی دردسترس است.

فیروزی با اشاره به اینکه مهمانانی که به برنامه دعوت می شوند در زمره صاحب نظرانی هستند که علاوه بر دارا بودن مسئولیت های کشوری خودشان با مقوله علم و دانش درگیر هستند، بیان کرد: این افراد کاملا به فضای علم و فناوری، اختراعات و مصایب و مشکلاتش آشنایی دارند. حضور روسای دانشگاه های تهران و خواجه نصیر و بیان خاطراتشان در برنامه سه شنبه گذشته گواه همین مطلب است.

این تهیه کننده گفت: هفته آینده هم قرار است سید حسن حسینی مشاور رییس بنیاد ملی نخبگان مهمان «اسطرلاب» باشد. در قسمت بعد از این برنامه هم مهدی کشمیری رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به همراه خسرو پیری سرپرست دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور فناوری در این برنامه حضور خواهند داشت.

وی افزود: وقتی گروه های علمی شبکه های دیگر هم از این برنامه ابراز رضایت می کنند و می گویند جای چنین تولیداتی در تلویزیون خالی بود، قوت قلبی برای همه اعضای گروه ماست. تریبون «اسطرلاب» آزاد است و تولیدکنندگان این برنامه هیچ موضع گیری خاصی را پی نمی گیرند به همین مهمانان می توانند نظراتشان را آزادانه بیان کنند.

فیروزی در پایان اشاره کرد: فاز اول برنامه «اسطرلاب» از سری برنامه های «نقد ۴» با رویکرد علم و دانش در ۲۶ قسمت در گروه دانش شبکه چهار، سه‌شنبه ها ساعت ۲۳ روی آنتن می‌رود اما از آنجا که همیشه مباحث جالب توجه کمی زمان‌بر هستند شبکه با ما همکاری می کند و دقایقی اضافه تر به ما اختصاص می دهد.