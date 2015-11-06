به گزارش خبرنگار مهر، در هفته چهارم این رقابت ها که عصر جمعه در مجموعه سوارکاری شهرستان گنبدکاووس برگزار شد، ۷۹ راس اسب از نژادهای ترکمن، دوخون و تروبرد داخلی در هشت دور هزار متری به رقابت پرداختند که در پایان بیش از ۵۰ میلیون ریال جایزه نقدی و دو تن و ۵۲۰ کیلوگرم خوراک دام به صاحبان اسب های اول تا سوم کورس های هشت گانه اهدا شد.

در این هفته از رقابت ها، در دور اول اسب آهوچی با چابکسواری امین محمدی، در دور دوم اسب توماتو با چابکسواری امین محمدی، در دور سوم اسب ملودی اسپید با چابکسواری احمد پقه، در دور چهارم اسب کاررا با چابکسواری عیدمحمد غراوی، در دور پنجم اسب آتیک با چابکسواری ستار مهرانی، در دور ششم اسب آذامر با چابکسواری محمد خوجملی، در دور هفتم اسب یوشیتا با چابکسواری کمال دالیجه عطا و در دور هشتم اسب بایارد با چابکسواری عبدالجبار مختوم نژاد، زودتر از سایرین از خط پایان گذشتند.

رقابت های کورس اسبدوانی پاییزه گنبدکاووس بهمن ماه به پایان می رسد و پس از تعطیلات عید نوروز، کورس بهاره در این شهرستان آغاز خواهد شد.