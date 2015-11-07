به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین قبادی پیش از ظهر شنبه در مراسم اختتامیه سی و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم که در محل مجتمع بعثت شهر کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: مسابقات قرآن کریم در مرحله استانی به دنبال برگزاری مسابقات قرآنی در مرحله شهرستانی است.

وی با اشاره به برگزاری مسابقات قرآن کریم در مرحله شهرستانی از نیمه دوم شهریور تا نیمه دوم مهرماه سال جاری، گفت: مسابقات استانی نیز طی سه روز از ۱۴ تا ۱۶ آبان در کرمانشاه با حضور ۲۰۶ نفر از خواهران و برادران برگزار شد.

معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه تصریح کرد: مرحله استانی این مسابقات با همکاری دستگاه های فرهنگی استان و عوامل اجرایی در سطح بسیار بالایی برگزار شده است.

به گفته قبادی، شرکت کنندگان در این دوره از مسابقات در رشته های مختلف حفظ، قرائت، ترتیل، معارف قرآن کریم، هم خوانی و تواشیح با یکدیگر رقابت کردند و ۴۵ نفر به مرحله کشوری راه پیدا کردند.

این مسئول یادآور شد: از داوران در این دوره از مسابقات خواسته شده قضاوت های خود را در سطح کشوری برگزار کنند و بازرسان سازمان اوقاف و امور خیریه نیز شاهد برگزاری دقیق این مسابقات بودند.

وی با بیان اینکه بیش از ۵۰ نفر از عوامل اجرایی زیر نظر رئیس ستاد برگزاری مسابقات در قالب ۹ کمیته فعالیت های فراوانی را برای هر چه مطلوب برگزار کردن این مسابقات انجام دادند، افزود: استان کرمانشاه در مباحث قرآنی ظرفیت بالایی دارد، اما در ردیف استان های طیف D قرار دارد.

معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه خواستار ارتقای جایگاه استان کرمانشاه در مباحث قرآنی و افزایش سهمیه استان در مسابقات کشوری از سوی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور شد.