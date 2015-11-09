روانبخش صادقی رییس انجمن سینمایی فیلمسازان انیمیشن ایران (آسیفا) با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: چندی پیش در جلسه ای با حجت الله ایوبی رییس سازمان سینمایی صحبت ها و بحث‌هایی در حوزه انیمیشن داشتیم که آن مباحث در حال پیگیری است. در این راستا انجمن باید طرح هایی را آماده کرده و آنها را در اختیار سازمان سینمایی قرار دهد تا برنامه ریزی مناسب برای اجرایی شدن آن صورت گیرد که اکثر این برنامه ها و طرح برای سال ۹۵ امکان اجرایی شدن دارد.

رییس آسیفا تاکید کرد: یکی از مهمترین مسائلی که در این زمینه مورد توجه قرار گرفت، برگزاری جشنواره بین المللی انیمیشن در کشور است که در همین راستا در تلاش هستیم قبل از هر چیز تمام جوانب برگزاری چنین جشنواره ای را سنجیده و بعد طرح اصلی را به سازمان سینمایی ارائه دهیم. در حال حاضر با همکاری و همفکری تعدادی از دست اندرکاران انیمیشن در حال رایزنی هستیم تا موارد ذکر شده در جلسه با رییس سازمان سینمایی، مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت نتایج این جلسه را به صورت یک دستور العمل در اختیار سازمان سینمایی قرار دهیم.

رییس انجمن سینمایی فیلمسازان انیمیشن ایران در پاسخ به اینکه آیا آسیفا برای غیبت انیمیشن های ایرانی در بخش بین المللی جشنواره فیلم کوتاه تهران چاره ای اندیشیده است یا خیر، توضیح داد: برخی از دوستان فعال در حوزه انیمیشن از من خواستند تا این مساله را پیگیری کنم. فکر می کنم دوستانی که در بخش اجرایی این جشنواره حضور دارند نسبت به انیمیشن کم لطفی داشتند و زمانی که دلیل راه پیدا نکردن انیمیشن های ایرانی به بخش بین الملل را از هیات انتخاب پرسیدم آنها گفتند که ما نام برخی از انیمیشن ها را برای حضور در این بخش اعلام کردیم اما اینکه چرا نام این آثار در لیست وجود نداشت، نمی دانیم.

وی ادامه داد: در همین راستا با فرید فرخنده کیش دبیر جشنواره فیلم کوتاه تهران صحبت کرده ام و او هم از چنین اتفاقی بسیار ناراحت بود. فرخنده کیش از جمله مدیرانی است که همیشه از انیمیشن حمایت کرده است و حال قرار است این مساله را پیگیری کند. البته هنوز نمی دانیم که آیا انیمیشن های ایرانی در باکس پخش جشنواره قرار گرفته است یا خیر. این را مطمئن هستم که هیات انتخاب حداقل یک انیمیشن برای حضور در بخش بین الملل انتخاب کرده بود و من درخواست کرده‌ام که حداقل این انیمیشن در باکس جشنواره قرار گیرد.

صادقی در پایان صحبت هایش و در پاسخ به این پرسش که وضعیت بیمه انیماتورها به کجا رسید، گفت: نزدیک به یک ماه است که شرایط بیمه انیماتورها فراهم شده است و پروسه بیمه آنها در حال انجام است. خوشبختانه بیمه هنرمندان از طریق تلاش هایی که از طریق صندوق حمایت از هنرمندان ارشاد پیگیری ها به نتیجه رسید و از یک ماه پیش اعلام کردیم تا هرکدام از اعضا که بیمه نیستند و شرایط بیمه شدن را دارند، مدارک خود را تحویل دهند که تا امروز نزدیک به ۸۰ نفر به عنوان اعضای جدید بیمه شده اند و در نهایت فکر می کنم این تعداد به بیش از ۲۰۰ نفر برسد.