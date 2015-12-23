به گزارش خبرنگار مهر، انجمن سینمایی فیلمسازان انیمیشن ایران (آسیفا) به مناسبت شب یلدا از کارگردانان و فعالان حوزه انیمیشن دعوت کرد تا با پیوستن به بانک اطلاعات خون ایران، هدیه ای متفاوت به کودکان سرطانی سرزمین خود اهدا کنند.

مراسم اهدای خون به زودی و در هفته آینده با اطلاع رسانی انجمن «آسیفا» برگزار می شود.

در متن این دعوت آمده است: «به هر یلدا، مهر می درخشد و اهریمن تاریکی می شکند و تار می شود. اهریمن تاریکی اما به هزار چهره در می آید. این بار سرخی مهر را به نمادی نوین زنده خواهیم ساخت.

به رود آتشین درون رگهامان، خونمان را پیشکش کودکان رنجوری می کنیم که تن کوچکشان در چنگ اهریمن سرطان اسیر است.

در حرکتی جمعی، جامعه انیمیشن ایران هدیه یلدایش را به کودکان سرزمینش پیشکش می کند.»

تاریخ برگزاری این گردهمایی به زودی اعلام می شود.