آمریکا ممکن است نیروی زمینی بیشتری به سوریه اعزام کند

به گزارش خبرگزاری مهر، «اشتون کارتر» وزیر دفاع آمریکا در مصاحبه با خبرگزاری «ای بی سی نیوز» گفت: چنانچه دولت واشنگتن قادر به شناسایی تعداد بیشتری از نیروهای مستعد محلی برای کمک به آمریکا در جنگ علیه داعش باشد، به طور قطع شمار بیشتری از نیروی زمینی آمریکا نیز به سوریه اعزام خواهند شد.

اظهارات کارتر به فاصله کمی پس از آن ایراد شد که کاخ سفید از اعزام کمتر از ۵۰ نیروی عملیات ویژه به شمال سوریه برای آموزش مستقیم معارضین سوری خبر داد.

کارتر در این مصاحبه که به هنگام حضور وی بر روی عرشه ناو اتمی «تئودور روزولت» و به هنگام گشت زنی بر روی دریای چین جنوبی ضبط شده بود، ادعا می کند: برای تضمین پیروزی نیازمند استفاده از نیروهای محلی برای پاسداری از صلح به مجرد کسب آن هستیم.

وی ادامه داد: البته در حال حاضر پیدا کردن نیروهای محلی مستعد در سوریه و عراق امر دشواری است. اما اگر نیروهای بیشتری پیدا کنیم که از انگیزه و توان کافی برای مبارزه با داعش برخوردار باشند، ما هم به طور قطع کار بیشتری انجام می دهیم چرا که «باراک اوباما» رئیس جمهوری آمریکا هم از تمایل خود به مشارکت بیشتر در این زمینه خبر داده است.

در نهایت، کارتر اداعا کرد که اعزام نیروی زمینی به سوریه با این هدف انجام می شود که آمریکا همه توان خود را برای کمک و انگیزه دادن به نیروهای مستعد محلی به کار گیرد.

وی با ذکر این مطلب که قلب داعش در سوریه و عراق می تپد از اعزام نیروهای زمینی آمریکا به سوریه با هدف آموزش معارضین سوری به عنوان مثالی از استراتژی واشنگتن در زمینه مبارزه با داعش نام برد.