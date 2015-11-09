به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری «فایننشال تایمز»، مقامات نفتی عربستان در مصاحبه با نشریه «فایننشال تایمز» گفتند: علیرغم مشکلات اقتصادی که اخیرا به دلیل کاهش قیمت نفت متوجه این کشور شده است به کاهش تولید نفت برای بهبود بخشیدن به وضعیت بازار نفت فکر نمی کنیم و این روند را برای حفظ سهم بازار خود ادامه خواهیم داد.

این رویه سعودی ها حاکی از عدم تغییر سیاست در نشست آتی اوپک (۴ دسامبر برابر با ۱۳ آذرماه) در وین است.

در همین حال «خلیل الفلیح» مدیرعامل شرکت نفت «آرماکو» عربستان گفت: تنها کاری که در شرایط فعلی می توان انجام داد این است که اجازه دهیم بازار نفت کار خودش را انجام دهد.

همچنین «علی النعیمی» وزیر نفت عربستان گفت: شرایط فعلی بازار نفت موجب بالا رفتن اشتهای خرید کشورها بخصوص آسیایی ها خواهد بود که این می تواند به بازگشت توازن به بازار عرضه و تقاضا کمک قابل توجهی کند.