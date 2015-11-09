مصطفی افضلی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه نمایندگان اردبیل تمامی عزم خود و ظرفیتهای قانونی را برای تکمیل راهآهن به کار بستهاند، تصریح کرد: خود بنده جلسات متعدد با وزیر قبلی و وزیر فعلی راه داشتم و حتی تذکر شفاهی که به وزیر قبلی داشتم مورد مخالفت قرار گرفت که چرا از همشهری خود نقد میکنید.
وی بابیان اینکه خواست مردم برای نمایندگان باید در اولویت قرار گیرد، اضافه کرد: ما سال گذشته حتی پیشنهاد ارتقا بودجه را مطرح کردیم که مصوب شد و در ادامه نیز مشکلات فنی که برای پروژه عنوانشده بود را پیگیری کردیم.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی اظهاراتی در خصوص مشکلات فنی این پروژه و احتمال ریزش در برخی مناطق را یادآور شد و تأکید کرد: وزیر راه شورای عالی فنی را در اسفندماه به منطقه اعزام کرد و در اردیبهشتماه نتیجه بررسی کارشناسی این شورا اعلام شد.
افضلی فرد افزود: بر اساس نظر این شورا مشکلات فنی و ایرادات وارد قابلرفع است و این پروژه که اکنون دو هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال برای آن هزینه شده باید ادامه یابد و نباید متوقف شود.
وی متذکر شد: در ادامه بهمنظور تأمین مالی تکمیل پروژه موضوع فاینانس چین مطرح شد که حتی با شرکت چینی عقد قرارداد شد اما عملاً پولی تأمین نشد.
نماینده مردم اردبیل با یادآوری انتقاد خود از رئیسجمهور در نطق اضطراری تصریح کرد: بنده سؤال کردم که بالاخره چرا فاینانس تأمین نمیشود و اگر گفته میشود یخ روابط آبشده است چرا تأمین مالی این پروژه صورت نمیگیرد.
وی در خصوص پیشنهاد بعدی تأمین مالی این پروژه از محل صندوق توسعه ملی اضافه کرد: هرچند آقای آخوندی دستور داد نامهای جهت استفاده از منابع این صندوق نوشته شود تا خود ما از بیت رهبری پیگیر باشیم اما تاکنون این نامه به دست ما نرسیده است.
افضلی فرد معتقد است عزم جدی برای تکمیل راهآهن از سوی بخش دولتی مشاهده نمیشود و هیچیک از شیوههای تأمین مالی ازجمله فاینانس چین یا صندوق توسعه هنوز جواب نداده است.
وی بابیان اینکه سهلانگاری دولت در راهآهن اردبیل محسوس است، خواستار توجه بیشازپیش مسئولان به یکی از مطالبههای جدی مردم اردبیل شد.
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