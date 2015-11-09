صدای راديو اربعين از ۲۳ آبان به گوش می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پايگاه اطلاع رسانی حج، رضا كوچک زاده مدير شبکه راديویی اربعين با اشاره به سابقه معاونت صدا در خصوص راه ا ندازي راديوهاي مناسبتي و موقت گفت: پيش از اين نيز معاونت صدا بنا به مناسبت هاي مختلف و اقتضائات و شرايط روز ، يا اقدام به راه اندازي راديوهاي موقتي مانند راديو فصلي كرده و يا برنامه هاي يك راديو را متناسب با آن مناسبت برنامه ريزي و پخش كرده است.

وی افزود: از آن جمله مي توان به اقدام راديو پيام در مناسبت نوروز اشاره كرد كه در آن مقطع زماني وضعيت ترافيكي و شرايط آب و هوا را بيش از مواقع ديگر پوشش و انعكاس مي دهد.

کوچک زاده با تاكيد براينكه رويكرد راديو اربعين اطلاع رساني است افزود:« راديو اربعين» قرار است همه اخبار و اطلاعات و مطالب مربوط به تجمع ميليوني اربعين در كربلا را به طور همه جانبه به مخاطبانش ارائه كند.

مدیر رادیو اربعین، هدف از راه اندازي اين راديو را تعميق ابعاد معرفتي و هويت ‌مند كردن راهپيمايي عظيم مردم در اربعين حسيني بيان كرد وگفت: اين راديو از ۱۸ روز قبل از اربعين يعني ۲۳ آبان به صورت رسمي كار خود را آغاز خواهد كرد و دو روز بعد از همايش بزرگ اربعين حسيني به كار خود پايان مي‌دهد.

كوچک زاده افزود: تبديل اربعين حسينی به يک مناسک مهم سياسی - مذهبی با حضور گسترده و ميليوني عاشقان حسيني ظرف چند سال گذشته سبب شده است تا به اين رويداد تاريخي با ابعاد مختلف پوشش داده شود.

وي با اشاره به ۲۴ ساعته بودن پخش راديو اربعين، گفت: «راديو اربعين» هم مسائل اجرايي ، خدمات دستگاه‌ها و نهادهاي خدمات‌رسان به زائران را منعكس و هم نكات لازم در اين سفر معنوي را در قالب اخبار و گزارش هاي مختلف اطلاع‌رساني مي كند.

مدير راديو اربعين افزود: ارائه تصويری دقيق از حضور عظيم عاشقان حسيني در زيارت اربعين و بازگويی اهداف سياسي و اجتماعی قيام حضرت اباعبدالله (ع) در فضاي سياسي و بين المللي همچنين تلاش براي ايجاد فضاسازي عرفاني و تربيتي با بهره گيري از نكات كارشناسي و مدايح مناسب از جمله اولويت هاي اين شبكه است كه مي تواند اين راديو را با زائران اربعين حسيني همراه كند.

وي درباره چگونگي ارتباط و تعامل مخاطبان با اين شبكه راديویی، گفت: قرار است با اعلام شماره هاي سامانه پيامكي و ارتباطي شبكه راديويي و هم از طريق شماره تلفني كه از طريق برنامه هاي شبكه اعلام خواهد شد، ارتباط مخاطبان برقرار شود ضمن اينكه تعدادي از گزارشگران اين شبكه با حضور در مسير راهپيمايي و پوشش مراسم همراه با زائران شوند.