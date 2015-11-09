مخالفت واشنگتن با تحویل اس-۳۰۰ به ایران/ کری به وین می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت وزارت خارجه، جان کربی سخنگوی این وزارتخانه در کنفرانس خبری خود از سفر وزیر خارجه آمریکا به شهر وین برای شرکت در مذاکرات سوریه خبر داد.

وی در این نشست به مسائل مختلفی از جمله وقوع حمله به مرکز آموزش نظامی در اردن اشاره کرد که در جریان آن چند نظامی آمریکایی کشته شدند.

کربی همچنین توافق هسته ای با ایران را تنها یک توافق در زمینه مسائل هسته ای دانست و گفت هنوز موضع آمریکا درباره حمایت ایران از تروریسم تغییر نکرده است.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در ادامه گفت: ما همچنان معتقدیم که ایران باید حمایت خود را از گروه های تروریستی قطع کند. وی تاکید کرد: ما با ایران و روسیه در مذاکرات سوریه همچنان گفتگو خواهیم کرد.

کربی درباره فروش تسلیحات پیشرفته به ایران نیز گفت: ما مخالفت خود را با فروش اس- ۳۰۰ و دیگر سامانه های پیشرفته به ایران اعلام کردیم.