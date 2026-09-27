به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی اکبر اکرمی؛ امام جمعه سهند آذربایجان شرقی گفت: شرایطی که خانواده‌ها، حتی اقشار کم‌برخوردار، را ناچار به استفاده از مدارس غیردولتی کرده و در مقابل، موجی از گلایه‌ها درباره شهریه‌های سنگین و هزینه‌های مختلف تحصیل به راه انداخته است.

امام جمعه سهند آذربایجان شرقی با انتقاد از وضعیت مدارس غیرانتفاعی در این شهر اظهار کرد: امروز سهند با جمعیتی حدود ۳۰۰ هزار نفر، شرایطی در حوزه آموزش دارد که قابل قبول نیست؛ بیش از ۶۰ درصد مدارس این شهر غیرانتفاعی هستند، در حالی که چنین سهم بالایی از مدارس غیردولتی در کمتر شهری در کشور دیده می‌شود.

وی ادامه داد: در کنار این وضعیت، مدارس دولتی موجود نیز پاسخگوی نیاز جمعیت سهند نیستند و بسیاری از آنها مجبور به فعالیت در دو شیفت هستند. در برخی کلاس‌ها نیز تعداد دانش‌آموزان به ۴۰ تا ۵۰ نفر می‌رسد که طبیعتاً چنین شرایطی نمی‌تواند زمینه‌ساز آموزش باکیفیت باشد.

حجت‌الاسلام اکرمی؛ با اشاره به آثار این وضعیت بر خانواده‌ها گفت: نتیجه این کمبود آن شده که حتی خانواده‌های کم‌برخوردار نیز برای اینکه فرزندشان از تحصیل عقب نماند، به سمت مدارس غیرانتفاعی بروند.

وی افزود: در کنار این موضوع، روزانه با حجم زیادی از گلایه، نارضایتی و شکایت خانواده‌ها مواجه هستیم. استقبال ناگزیر مردم از مدارس غیرانتفاعی باعث شده برخی مدارس وارد رقابت برای افزایش هزینه‌ها و شهریه‌ها شوند و به بهانه‌های مختلف، مبالغ قابل توجهی از خانواده‌ها مطالبه کنند.



امام جمعه سهند آذربایجان شرقی در بخش دیگری از صحبت هایش با انتقاد از برخی مسائل فرهنگی در مدارس غیرانتفاعی نیز گفت: مسئله فقط شهریه و مشکلات مالی نیست. در برخی موارد از نظر فرهنگی و دینی نیز شرایط مطلوبی وجود ندارد و اقداماتی انجام می‌شود که با عرف، فرهنگ و ارزش‌های جامعه سازگار نیست.

وی در ادامه با بیان اینکه وضعیت موجود حاصل عملکرد یک دستگاه نیست، اظهار کرد: در این مسئله چند مجموعه باید پاسخگو باشند. نخست آموزش و پرورش است که برای شهری مانند سهند، متناسب با جمعیت و نیاز موجود، مدرسه دولتی احداث نکرده است.

حجت الاسلام اکرمی تصریح کرد: نمی‌شود شهری نزدیک به ۳۰۰ هزار نفر جمعیت داشته باشد اما از نظر سرانه و تعداد مدارس دولتی با کمبود مواجه باشد؛ در حالی که در شهرهایی با جمعیت بسیار کمتر، مدارس دولتی متعددی ساخته شده است.



وی افزود: بخش دیگری از این مسئولیت متوجه شرکت عمران شهرهای جدید است. وقتی شهری جدید ساخته می‌شود و جمعیت آن روزبه‌روز افزایش می‌یابد، باید زیرساخت‌های آموزشی نیز همزمان با رشد جمعیت توسعه پیدا کند. نمی‌توان شهر را ساخت، جمعیت را افزایش داد و بعد برای تأمین مدرسه مورد نیاز مردم چاره‌اندیشی کرد.



خطیب جمعه سهند آذربایجان شرقی در بخش دیگری از صحبت‌هایش همچنین بر ضرورت توجه بیشتر خیرین مدرسه‌ساز به سهند تأکید کرد و گفت: متأسفانه ظرفیت خیرین مدرسه‌ساز نیز به شکل مطلوب به سمت سهند هدایت نشده است. شاید یکی از دلایل این باشد که به دلیل تعداد بالای مدارس غیرانتفاعی، تصور شده نیاز آموزشی شهر تأمین است؛ در حالی که سهند به‌طور جدی به توسعه مدارس دولتی نیاز دارد.



حجت الاسلام اکرمی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات فرهنگی و اجتماعی این شهر اشاره کرد و گفت: سهند از نظر فرهنگی و دینی با مشکلات جدی مواجه است. یکی از مشکلات این است که بسیاری از ساختارهای اداری و نظارتی متناسب با جمعیت و شرایط این شهر در آن مستقر نیستند و همین موضوع، نظارت و مدیریت مسائل مختلف را دشوار کرده است.



وی عنوان کرد: ناملایمات و مشکلات در سهند کم نیست و نمی‌توان انتظار داشت یک مجموعه یا یک فرد به تنهایی از عهده همه این مسائل برآید. برای حل مشکلات آموزشی، فرهنگی و اجتماعی سهند، باید مجموعه دستگاه‌های مسئول پای کار بیایند و برای این شهر متناسب با جمعیت و شرایط آن تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی کنند.