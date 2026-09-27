فرماندار رودان: برای جلوگیری از افزایش نارضایتی مردم پیگیر باشیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محسنی عصر شنبه در مراسم تکریم و معارفه مدیران برق شهرستان رودان که با حضور حمید ساعدپناه مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان و جمعی از مدیران شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: رضایتمندی مردم در جامعه امروز اهمیت بسیار زیادی دارد و مدیران باید برای تحقق آن تلاش کنند.
وی با قدردانی از خدمات انصاری مدیر پیشین برق رودان، افزود: انصاری از نیروهای پای کار شهرستان و از میدانداران اجتماعات شبانه بود و مدیری بود که در مسیر خدمت و همراهی با نظام حضور داشت.
فرماندار رودان، تصریح کرد: باید به گونهای عمل کنیم که معیشت مردم به خطر نیفتد و مدیران ضمن پیگیری موضوع مدیریت مصرف مطالبات مردم را نیز به صورت جدی دنبال کنند.
محسنی، تأکید کرد: باید برای رفع نارضایتیها و جبران کمبودها و کاستیها تلاش کنیم و مدیران دستگاههای اجرایی در این زمینه پیگیری لازم را داشته باشند.
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