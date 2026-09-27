۲ تیراندازی در آفریقای جنوبی با ۲۷ کشته و ۱۱ زخمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورو نیوز، پلیس امروز یکشنبه اعلام کرد که در پی وقوع ۲ حادثه تیراندازی جمعی در آفریقای جنوبی، دست‌کم ۲۷ نفر جان باختند.

نیروی پلیس آفریقای جنوبی گزارش داد که در جریان حمله‌ای به یک باشگاه شبانه در غرب ژوهانسبورگ، ۱۷ نفر بر اثر اصابت گلوله کشته شدند.

این نیرو در بیانیه‌ای اعلام کرد: گفته می‌شود که مهاجمان به سمت افراد حاضر در بیرون از این محل تیراندازی کردند.

در ادامه این بیانیه آمده است: سپس مهاجمان وارد این باشگاه شبانه شدند و به تیراندازی به سمت مشتریان داخل آن ادامه دادند. بنا بر گزارش‌ ها، مهاجمان به تفنگ‌ های کلاشنیکف (AK-۴۷) و کلت کمری مسلح بودند. گفته می‌ شود آن‌ ها پیش از فرار از محل با ۲ خودرو ناشناس، برخی از افراد را بازرسی کرده و تلفن‌ های همراهشان را گرفتند.

همچنین در جریان این حادثه، ۲ خودرو به آتش کشیده شدند.

به گفته پلیس آفریقای جنوبی، در حادثه‌ای جداگانه که بامداد امروز یکشنبه در منطقه «لواندله» (Lwandle) در حومه کیپ‌ تاون رخ داد، ۱۰ نفر بر اثر تیراندازی جان باختند و ۱۱ نفر دیگر مجروح شدند.

این نیرو اعلام کرد: گزارش‌ های رسمی پلیس حاکی از آن است که افراد مسلح حدود ساعت ۰۱:۴۶ بامداد وارد یک مرکز تفریحی شدند و به سمت مشتریان تیراندازی کردند. در پی این حادثه، ۵ نفر در محل جان خود را از دست دادند و ۵ نفر دیگر نیز پس از انتقال به مراکز درمانی، بر اثر شدت جراحات وارده جان باختند.

همچنین، ۱۱ نفر دیگر نیز به دلیل جراحات وارده تحت درمان قرار دارند.