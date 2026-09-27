۳۴۸ واحد اقتصادی در مازندران با نصف ظرفیت فعال هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدابراهیم تولایی عصر یکشنبه در نشست با فرمانداران شهرستان‌های مازندران با تأکید بر ضرورت پیگیری مسائل اقتصادی و تولیدی شهرستان‌ها، اظهار کرد: ۳۴۸ واحد اقتصادی در استان با ظرفیتی کمتر از ۵۰ درصد فعالیت می‌کنند و باید مشکلات این واحدها به صورت موردی بررسی و برای رفع موانع آنها اقدام شود.

وی افزود: در صورت بازگشت این واحدها به ظرفیت کامل یا رسیدن به بیش از ۹۰ درصد ظرفیت تولید، امکان ایجاد اشتغال برای حدود چهار هزار و ۲۰۰ نفر فراهم خواهد شد.

معاون امور اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران با بیان اینکه بخش قابل توجهی از این واحدها در شهرستان‌های ساری، آمل و بابل قرار دارند، گفت: فرمانداران باید با بررسی دقیق وضعیت هر واحد، عوامل مؤثر بر کاهش ظرفیت تولید را شناسایی و حل مشکلات قابل رفع را در اولویت قرار دهند.

تولایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فعال شدن سامانه خرید آرد روستایی و عشایری اظهار کرد: از این پس تأمین آرد مورد نیاز روستاییان و عشایر باید از طریق این سامانه انجام شود و فرمانداران نیز در صورت مشاهده مغایرت در اطلاعات ثبت‌شده، نسبت به اصلاح و به‌روزرسانی آمار اقدام کنند.

وی ادامه داد: جابه‌جایی عشایر و تغییر محل سکونت برخی خانوارها می‌تواند موجب بروز مغایرت در اطلاعات شود که در این زمینه همکاری دهیاران و اطلاع‌رسانی و آموزش لازم برای اصلاح اطلاعات ضروری است.

معاون امور اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران همچنین بر برخورد با نانوایی‌هایی که به صورت مکرر مرتکب تخلف می‌شوند تأکید کرد و گفت: سهمیه‌های ترمیمی نباید در اختیار واحدهایی قرار گیرد که سابقه تخلفات متعدد دارند و فرمانداران باید با جدیت بیشتری این موضوع را دنبال کنند.

تولایی افزود: نانوایی‌هایی که بدون کد و خارج از سامانه اقدام به خرید آرد می‌کنند نیز باید شناسایی شوند، چراکه تأمین آرد خارج از چارچوب‌های قانونی علاوه بر تخلف، می‌تواند تبعات حقوقی و کیفری به دنبال داشته باشد.

وی با اشاره به ضرورت ساماندهی واحدهای نانوایی در شهرستان‌ها تصریح کرد: در برخی مناطق تعداد نانوایی‌ها بیش از ظرفیت و نیاز منطقه است و لازم است در چنین مناطقی از صدور مجوزهای جدید جلوگیری شود.

تولایی اقتصادی شدن فعالیت نانوایی‌ها را نیز مورد تأکید قرار داد و گفت: واحدهایی که با ظرفیت بسیار پایین فعالیت می‌کنند از نظر اقتصادی با مشکلاتی روبه‌رو هستند و این موضوع باید در سیاست‌گذاری برای صدور مجوز و ساماندهی نانوایی‌ها مورد توجه قرار گیرد.

پیگیری ترافیک ناشی از فعالیت بنادر

معاون امور اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران در ادامه از فرمانداران شهرستان‌های بندری خواست موضوع ترافیک ناشی از فعالیت‌های بندری، عملکرد پایانه‌ها و وضعیت تردد و حمل‌ونقل کامیون‌ها را با جدیت بیشتری پیگیری کنند.

وی همچنین بر افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی برای تسریع در ترخیص کالاهای اساسی تأکید کرد و افزود: فرمانداران باید پرونده‌های مرتبط با تخلفات را به دقت بررسی کرده و ضمن شناسایی عوامل بروز تخلف، در صورت نیاز سطح نظارت و بازرسی در شهرستان‌ها را افزایش دهند.

تولایی با اشاره به اهمیت تأمین نهاده‌های مورد نیاز بخش کشاورزی، بر توزیع به‌موقع کود مورد نیاز کشاورزان تأکید کرد و گفت: فرمانداران باید با نظارت مستمر، از ایجاد اختلال در روند تأمین و توزیع نهاده‌های کشاورزی جلوگیری کنند.

راه‌اندازی چهار بازارچه صنایع‌دستی در مازندران

وی در بخش دیگری از سخنان خود از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی چهار بازارچه صنایع‌دستی و سوغات مازندران در نقاط مختلف استان خبر داد و اظهار کرد: برخی شهرستان‌ها برای اجرای این طرح پیشقدم شده‌اند و لازم است روند راه‌اندازی این بازارچه‌ها با جدیت دنبال شود.

معاون امور اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران همچنین به تسهیلات پیش‌بینی‌شده برای طرح‌های حوزه گردشگری اشاره کرد و گفت: در نشست اخیر با وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، موضوع حمایت تسهیلاتی از طرح‌های گردشگری و هتل‌ها پیگیری شد و مقرر شده است طرح‌هایی که از پیشرفت مناسبی برخوردار هستند، امکان استفاده از این تسهیلات را داشته باشند.

تولایی افزود: در ابتدا شرط بهره‌مندی از این تسهیلات، برخورداری طرح‌ها از حداقل ۷۰ درصد پیشرفت بود، اما با پیگیری‌های انجام‌شده، امکان استفاده طرح‌هایی با پیشرفت ۵۰ درصد نیز فراهم شده است.

وی با بیان اینکه تسهیلات گردشگری با نرخ مصوب پرداخت خواهد شد، تصریح کرد: با حمایت استانداری، بخشی از سود این تسهیلات نیز مشمول تخفیف خواهد شد.

تدوین طرح جامع گردشگری شهرستان‌های ساحلی

معاون امور اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران از فرمانداران شهرستان‌های ساحلی خواست تدوین طرح جامع گردشگری شهرستان را در اولویت قرار دهند و گفت: حتی می‌توان این طرح را در مرحله نخست به صورت مقدماتی تهیه کرد و در ادامه با بهره‌گیری از ظرفیت مشاوران متخصص، آن را تکمیل و از نظر علمی تقویت کرد.

تولایی خاطرنشان کرد: سیاست‌های استان در حوزه‌های گردشگری، کشاورزی و صنعت مشخص است و طرح‌های جامع شهرستان‌ها نیز باید با توجه به ظرفیت‌های هر منطقه و در چارچوب رویکردهای توسعه‌ای استان تدوین و دنبال شود.