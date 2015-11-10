جهش خراسان جنوبی در اجرای آبیاری‌ نوین/کاهش ۲۵ درصدی استفاده سموم

به گزارش خبرنگار مهر، عباس زارع دوشنبهشب در دیدار با مسئولان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی بابیان اینکه این جهش در استفاده از آبیاری تحتفشار در هیچ کشوری نبوده است، بیان کرد: این جهش نگاه مسئولان و دولت را نسبت به خراسان جنوبی عوض کرد.
وی ادامه داد: با توجه به کاهش آب قنوات در خراسان جنوبی، استفاده سه هزار هکتاری از آبیاری تحتفشار باعث شد که این استان موردتوجه دولت قرار گیرد.
زارع با تأکید بر مدیریت یکپارچه در بهرهبرداری از منابع آب، اظهار کرد: در خراسان جنوبی کشاورزان با همکاری یکدیگر قدمهای بزرگی برداشتهاند که در کمتر استانی این اتفاقات رخ میدهد.
وی ادامه داد: استفاده از آبیاری موضعی یا قطری در خراسان جنوبی از دیگر امتیازات استان است که توجه دولت را به خود جلب کرده است.
مشاور وزیر جهاد کشاورزی بابیان اینکه سعی بر این است که آبیاری بارانی را محدود کرده و به سمت آبیاری قطرهای سوق دهیم، تصریح کرد: در سال گذشته پنج هزار هکتار از اراضی زیر کشت گندم با استفاده از آبیاری تحتفشار، آبیاری شدند.
پیشبینی آبیاری ۳۲ هزار هکتار از اراضی زیر کشت گندم با استفاده از آبیاری نوین
وی بابیان اینکه در استفاده از سیستم آبیاری نوین در مصرف آب صرفهجویی زیادی میشود، افزود: در سال جاری ۳۲ هزار هکتار اراضی زیر کشت گندم بهصورت پایلوت با آبیاری نوین آبیاری میشوند.
زارع با اشاره به دیگر مزایای استفاده از آبیاری تحت فشار یا اجرای سامانه نوین آبیاری، گفت: در استفاده از این روش آبیاری، مصرف سم و کود شیمیایی کاهش مییابد.
وی ادامه داد: در حال حاضر در اجرای سامانه نوین آبیاری ۳۰ درصد افزایش محصول ازلحاظ کمی و کیفی داشتهایم.
زارع از کاهش ۲۵ درصدی استفاده از سم و کود شیمیایی خبر داد و گفت: همچنین در استفاده از این روش آبیاری چهار هزار و ۴۰۰ مترمکعب، صرفهجویی آب داشتهایم.
وی تصریح کرد: در سال گذشته یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای سامانههای نوین آبیاری پیشبینیشده بود که در ۲۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی کشور آبیاری تحتفشار انجام شود.
بیش از یکمیلیون هکتار از اراضی کشور مجهز به سامانه نوین آبیاری هستند
مشاور وزیر جهاد کشاورزی از وجود ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار اراضی آبی در کشور خبر داد و گفت: از این میزان سه میلیون و ۲۰۰ هکتار اراضی پایاب به سدها هستند.
زارع بابیان اینکه پنج میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار پایاب به منابع آبی کوچک است، اظهار کرد: یکمیلیون و ۴۰۰ هزار هکتار از این اراضی تاکنون مجهز به سامانههای نوین آبیاری شدند.
وی بابیان اینکه چهار میلیون و ۱۰۰ هزار هکتار در آبیاری پایاب به قنوات کوچک باقیمانده است، تصریح کرد: در سال جاری برای اجرای سامانههای نوین آبیاری در ۱۸۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور اعتبار در قانون بودجه پیشبینیشده که امید است با تخصیص این اعتبار، این اراضی نیز به سیستم نوین آبیاری مجهز شوند.
زارع بابیان اینکه ۹۰ درصد محصولات کشاورزی از آب آبیاری میشوند، افزود: باید مصرف آب مدیریت شود و با استفاده از سامانه نوین آبیاری این مدیریت توسعه یابد.
وی با اشاره به کاهش آب قنات و چاههای خراسان جنوبی، تصریح کرد: در اکثر استانهای کشور با کاهش سفرههای آب مواجه بودهایم که باید در این موضوع چارهای اندیشیده شود.
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