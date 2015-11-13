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۲۲ آبان ۱۳۹۴، ۱۳:۱۳

نیروی هوایی عراق به سامانه راداری مجهز می شود

نیروی هوایی عراق به سامانه راداری مجهز می شود

یک منبع نظامی روسیه اعلام کرد که مسکو، نیروی هوایی عراق را به سامانه راداری مجهز می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، یک منبع نظامی روسیه اعلام کرد که مسکو، نیروی هوایی عراق را به سامانه راداری مجهز می کند.

بنا بر اعلام این منبع نظامی، قرار است مسکو تجهیزات لازم را در اختیار یکی از فرودگاه های نیروی هوایی ارتش عراق قرار دهد. این تجهیزات روسی کمک می کند تا تمامی ناوبری هوایی تا فاصله ۴۰۰ کیلومتری از فرودگاه رصد شود.

عراق یکی از بزرگترین مصرف کنندگان اسلحه و تجهیزات نظامی روسیه است و دو کشور در سال ۲۰۱۲ قراردادی را برای تجهیز ارتش عراق به ارزش ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار امضا کردند.

کد مطلب 2965736
سمیه خمارباقی

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