به گزارش خبرنگار مهر، مهدی فضائلی مدیرعامل سروش از غرفه خبرگزاری مهر در بیست و یکمین نمایشگاه مطبوعات بازدید کرد.

فضائلی در گفتگو با خبرنگار این رسانه در خصوص عدم حضور برخی رسانه ها در نمایشگاه مطبوعات گفت: واژه تحریم نمایشگاه مطبوعات را از ناحیه دوستان رسانه ای که در این نمایشگاه شرکت نکرده اند، به ندرت شنیده ام.

وی ادامه داد: عدم شرکت رسانه ها در نمایشگاه مطبوعات در حقیقت یک اعتراض صنفی بود.

دبیر کل سابق انجمن روزنامه نگاران مسلمان افزود: با دوستانی که در نمایشگاه حضور نیافته اند صحبت می کردم دلایلی را در خصوص عدم حضور خود مطرح می کردند مبنی بر اینکه بعضا مشکلات مالی موجب عدم حضور آنها شده است، زیرا از عهده هزینه مالی نمایشگاه بر نمی آیند، به همین دلیل از روز اول ثبت نام نکرده اند.

فضائلی رفتارهای تبعیض آمیز معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد را یکی از دلایل عدم حضور برخی رسانه ها در نمایشگاه مطبوعات خواند و گفت: این تبعیض ها شامل بیمه و اختصاص غرفه به خبرگزاری ها بود که در اعتراض به این تبعیض ها، برخی رسانه ها در نمایشگاه حضور نیافتند.

وی با بیان اینکه بنده قضاوتی در این خصوص ندارم، تصریح کرد: اعتراض برخی رسانه ها واقعیت است و اتفاق امسال، اتفاق بی سابقه ای بود.

فضائلی افزود: امروز شنیدم که برخی رسانه ها و نشریات که حتی به جریان اصولگرایی ربطی ندارند نیز در نمایشگاه مطبوعات شرکت نکرده اند.

وی ادامه داد: به نظرم عدم شرکت برخی رسانه ها در نمایشگاه مطبوعات، برای وزارت ارشاد و معاونت مطبوعاتی و دولت یازدهم اتفاق خوبی نبود.

فضائلی گفت: آقای انتظامی فردی است که متعلق به جامعه مطبوعاتی کشور است و کاملا این حوزه و آدم های این حوزه را می شناسد و حیف بود که این اتفاق بیفتد.

وی تصریح کرد: پیشنهاد من این است که آقای دکتر انتظامی عنایتی کرده و تلاش کنند اگر سوء تفاهم است برطرف شود و اگر حق با این دوستان است تجدیدنظری صورت گیرد تا ان شاء الله نمایشگاه سال آینده اگر قرار است برگزار شود، با حضور همه رسانه ها برگزار شود.

دبیر کل سابق انجمن روزنامه نگاران مسلمان با انتقاد از عدم برگزاری جشنواره مطبوعات گفت: این جشنواره از جهاتی اگر نگوییم مهمتر از نمایشگاه مطبوعات است، اهمیت کمتری ندارد و برگزار نشدن آن جای سئوال است.

فضائلی در خصوص برخورد دولت با منتقدین گفت: دولت ادعا دارد که از فضای انتقاد استقبال می کند، اما در واقعیت منتقدین چنین چیزی را احساس نمی کنند، متاسفانه حملات و توهین هایی که به منتقدین شده کم سابقه است البته یکی از رسانه ها لیستی از این توهین ها تهیه کرده است.

مدیرعامل سروش ادامه داد: فشارهایی که از پشت صحنه به رسانه های اصولگرا و منتقد اعمال می شود، فشارهای کم سابقه ای است و همه این عوامل نشان می دهد میان حرف و عمل دولت فاصله زیادی است.

وی تصریح کرد: آنچه رسانه های منتقد دولت احساس می کنند بیشتر عملِ دولت است تا حرف ها و ادعاها.

فضائلی گفت: امیدواریم در باقیمانده دولت یازدهم شاهد بهبود فضای میان دولت و رسانه های منتقد باشیم.

دبیر کل سابق انجمن روزنامه نگاران مسلمان اظهار داشت: همان طور که دولت با دشمنان قسم خورده نظام احساس می کند می تواند در عرصه بین الملل تعامل سازنده داشته باشد، باید به دنبال تعامل سازنده با منتقدان داخلی در راستای انسجام ملی و همبستگی ملی باشد.