معاون سیما به شورای نظارت بر سازمان صداوسیما احضار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما برای جلوگیری از بروز وقایعی مشابه آنچه در برنامه «فیتیله ای ها» رخ داده است و همچنین برخورد جدی و قاطع با عوامل این برنامه جلسه ای را تشکیل داده است.

پایگاه اطلاع رسانی شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در بیان نتیجه جلسه ۴۰۶ آورده است:

«جلسه ۴۰۶ شورای نظارت با دستور بررسی پخش برنامه «فیتیله» تشکیل شد و اعضای شورای نظارت ضمن ناشایست دانستن اقدام برنامه «فیتیله» آن را خطایی غیرقابل قبول دانسته و ضمن بررسی موضوع در جلسه، در جهت اطلاع از تصمیم سازمان صدا و سیما در راستای پیشگیری از تکرار موارد مشابه، مقرر نمودند تا در جلسه آینده شورای نظارت معاون سیمای رسانه ملی و رییس مرکز نظارت سازمان به شورای نظارت احضار شوند.»