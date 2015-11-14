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۲۳ آبان ۱۳۹۴، ۱۹:۲۸

معاون سیما به شورای نظارت بر سازمان صداوسیما احضار شد

معاون سیما به شورای نظارت بر سازمان صداوسیما احضار شد

در جلسه ۴۰۶ شورای نظارت بر سازمان صداوسیما مقرر شد که معاون سیما و رییس مرکز نظارت سازمان به جلسه آینده این شورا احضار شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما برای جلوگیری از بروز وقایعی مشابه آنچه در برنامه «فیتیله ای ها» رخ داده است و همچنین برخورد جدی و قاطع با عوامل این برنامه جلسه ای را تشکیل داده است.

پایگاه اطلاع رسانی شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در بیان نتیجه جلسه ۴۰۶ آورده است:

«جلسه ۴۰۶ شورای نظارت با دستور بررسی پخش برنامه «فیتیله» تشکیل شد و اعضای شورای نظارت ضمن ناشایست دانستن اقدام برنامه «فیتیله» آن را خطایی غیرقابل قبول دانسته و ضمن بررسی موضوع در جلسه، در جهت اطلاع از تصمیم سازمان صدا و سیما در راستای پیشگیری از تکرار موارد مشابه، مقرر نمودند تا در جلسه آینده شورای نظارت معاون سیمای رسانه ملی و رییس مرکز نظارت سازمان به شورای نظارت احضار شوند.»

کد مطلب 2966897
عطیه موذن

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