به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز جمعی از مربیان پیشدبستانی در اعتراض به عدم اجرای دقیق مصوبه مجلس مبنی بر جذب مربیان پیشدبستانی به صورت حقالتدریس تا پیش از استخدام، در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.
این مربیان که از استانهای خراسان رضوی و گلستان به تهران آمدهاند، با در دست داشتن پلاکاردهایی، خواستار تعیین تکلیف خود با توجه به سنوات خدمت و بر اساس مصوبه مجلس شدند.
در این تجمع همچنین گروهی از آموزشیاران نهضت سوادآموزی از شهرستانهای استان کرمان نیز حضور دارند که خواهان جذب خود به عنوان معلم حقالتدریس با توجه به نیاز مناطق هستند.
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