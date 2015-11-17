به گزارش خبرنگار مهر، یدالله وحدانی نیا بعد از ظهر سه شنبه در ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم انتخاباتی استان اظهار کرد: به منظور سالم سازی فضای انتخابات که هدف آن جلب اعتماد مردم و حضور حداکثری در امر انتخابات است، ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم انتخاباتی در کشور و به طبع آن در استان شکل گرفته است.

وی، سالم سازی فضای انتخابات را هدف اصلی این ستاد عنوان کرد و گفت: دستگاه قضا به تنهایی نمی‌تواند در این زمینه کاری انجام دهد از این رو برخی دیگر از دستگاه‌های مربوط به انتخابات در این ستاد عضو هستند.

معاون اجتماعی دادگستری خراسان جنوبی به بروز تخلفات انتخاباتی در فضای مجازی اشاره کرد و افزود: در حال حاضر تبلیغات از فضای فیزیکی خارج شده و به سمت فضای مجازی سوق پیدا کرده و لذا یکی از بحث‌های مورد توجه ستاد رصد فضای مجازی است.

برخورد قضایی با تخلفات انتخاباتی در فضای مجازی انجام می‌شود

وحدانی نیا با بیان اینکه اقدام نخست ستاد برای جلوگیری از تخلفات انتخاباتی در فضای مجازی پیشگیری اصلاحی است، بیان کرد: اگر بازهم با مجموعه اقدامات پیشگیرانه شاهد بروز برخی تخلفات بودیم اقدام به فیلتر کردن آن شبکه می‌شویم.

وی ادامه داد: در صورتی که بعد از آگاهی دادن و فیلتر کردن بازهم تخلفی در این فضا رخ دهد ناچار با متخلفان برخورد قضایی می‌شود.

وحدانی نیا با بیان اینکه بخشی از تخلفات انتخاباتی ناشی از عدم آگاهی افراد است، بیان داشت: ممکن است برخی افراد در ستادهای انتخاباتی به دلیل ناآگاهی تخلفاتی را انجام دهند برای همین امسال تاکید خاصی بر آگاهی بخشی عامه مردم داریم.

وی ادامه داد: علاوه بر این گاهی برخی از کاندیداهای انتخابات مجلس وعده‌هایی می‌دهند که در حیطه اختیارات نماینده نیست و ما از کاندیدا‌ها درخواست داریم به این موضوعات توجه داشته باشند.

معاون اجتماعی دادگستری خراسان جنوبی عنوان داشت: تاکنون مورد خاصی از تخلفات انتخاباتی در استان مشاهده نشده که بخواهد فضای امنیتی بر استان حاکم کند اما به دنبال این هستیم که حداقل تخلفات نیز در استان رخ ندهد.

وحدانی نیا اضافه کرد: در همین راستا شعب ویژه دادسرا‌ها و دادستان‌ها در استان راه اندازی شده که اگر موردی از تخلفات انتخاباتی در استان مشاهده شد به سرعت به پرونده رسیدگی کند.

وی بر لزوم آگاه سازی مردم به قوانین و مقرارت انتخاباتی تاکید کرد و گفت: در این زمینه صدا و سیما و رسانه‌ها باید دست بکار شوند تا مردم نسبت به تخلفات آگاه شوند.

نباید در انتخابات خدشه‌ای به حق مردم و انقلاب وارد شود

معاون اجتماعی دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به تبلیغات زودهنگام و برخی حرکات انتخاباتی کسانی که قصد دارند در انتخابات کاندیدا شوند، گفت: دبیرخانه ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم انتخاباتی این رفتار‌ها را رصد کرده و همه این‌ها به هیئت‌های نظارت اعلام خواهد شد تا در تایید صلاحیت کاندیدا‌ها مورد توجه باشد.

مدیرکل اطلاعات خراسان جنوبی نیز در این جلسه با بیان اینکه تاکنون فضای امنی در انتخابات امسال وجود داشته داست، اظهار کرد: تاکنون تخلفات خاصی در زمینه انتخابات در استان مشاهده نشده و امید برای مشارکت پرشور مردم در انتخابات وجود دارد.

ساعد رحیمی با تاکید بر اینکه انتخابات امسال برای نظام و انقلاب بسیار با اهمیت است، بیان کرد: با توجه به اتفاقاتی که در غرب آسیا اتفاق افتاده حضور و مشارکت مردم به عنوان پشتوانه اصلی انقلاب اسلامی بسیار حائز اهمیت بوده و باید همه دستگاه‌ها تمام ظرفیت خود را برای حضور حداکثری مردم بکار گیرند.

وی، ایجاد فضای امن در تمامی مراحل انتخابات، ایجاد زمینه و فضا برای مشارکت حداکثری مردم و صیانت از آراء مردم را از جمله وظایف ستاد عنوان کرد و افزود: علاوه بر این باید در انتخابات حق مردم و حق نظام و انقلاب مورد توجه باشد تا خدشه‌ای به حق آن‌ها وارد نشود.

ظرفیتی برای نظارت بر فضای مجازی در استان وجود ندارد

مسئول حراست فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی نیز با اشاره به بروز برخی از تخلفات انتخاباتی در فضای مجازی، اظهار کرد: در کلان کشور موضوع نظارت بر فضای مجازی با وزارت فرهنگ و ارشاد است اما در استان هیچ ظرفیتی برای نظارت بر فضای مجازی نداریم.

حامد رمضانی با بیان اینکه برخی از سایت‌ها و شبکه‌های فعال در فضای مجازی بدون مجوز هستند، بیان داشت: در حال حاضر هیچ گونه نشریه فاقد مجوز در استان وجود ندارد اما بیشتر سایت‌های فعال استان بدون مجوز هستند.

وی با اشاره به اینکه بحث نظارت بر سایت‌ها، نشریه‌ها و چاپخانه‌ها بر عهده فرهنگ و ارشاد است، عنوان داشت: این در حالی است که مسیر قانونی نظارت بر این موارد بسیار زمان بر بوده و ملاحظات محلی در آن کمتر دیده شده است.