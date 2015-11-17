۷۴۰۰ شهید؛ آخرین آمار قربانیان تجاوز سعودیها به یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سبأ، کمیته حقوق بشر یمن با صدور بیانیه ای شمار قربانیان تجاوز نظامی سعودی به این کشور طی هشت ماه گذشته را اعلام کرد.

بر اساس این گزارش، این کمیته اعلام کرده است که طی هشت ماه گذشته ۷۴۰۰ غیرنظامی یمنی در حملات متجاوزان سعودی به شهادت رسیده اند.

این کمیته در بیانیه خود با اعلام اینکه متجاوزان سعودی همچنان به حملات وحشیانه خود به مردم بی دفاع یمن ادامه می دهند، تصریح کرده است: تجاوز سعودیها به یمن تاکنون بیش از ۱۶ هزار مجروح نیز برجای گذاشته است.

کمیته حقوق بشر بحرین همچنین آورده است: شمار زیادی از قربانیان حملات سعودیها زنان و کودکان هستند. این کمیته همچنین اقدام سریع سازمان ملل برای رسیدگی به اوضاع انسانی فاجعه بار در یمن و تحت تعقیب قرار دادن متجاوزان را خواستار شد.