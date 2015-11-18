خبرگزاری مهر - گروه استانها: از عسلویه در جنوبیترین نقطه استان بوشهر تا دیلم در شمال استان بوشهر همه و همه ظرفیتهای بینظیری از صنایع وجود دارد که بازار اشغال بسیار خوبی را ایجاد کرده است ولی بخش زیادی از شاغلان را افراد غیربومی تشکیل میدهند.
پارس جنوبی بهعنوان پایتخت اقتصادی و انرژی کشور محسوب میشود که به تنهایی بیش از ۶۰ درصد از گاز کشور را تأمین میکند و گاها تا حدود ۱۰۰ هزار نفر در همین منطقه مشغول به کار هستند.
توسعه صنایع پائیندستی و پتروشیمیها در این منطقه فرصتهای جدیدی را برای اشتغال فراهم ساخته است که باید از آن برای توسعه اشتغال در استان بهره برد.
صنایع پارس جنوبی در شهرستانهای عسلویه و کنگان مستقر است و البته در شهرستان دیر هم صنایع نفت و گاز و پتروشیمی توسعه یافته است. در شهرستان جم نیز یکی از بزرگترین پالایشگاههای گاز کشور مستقر است که ۲۵ درصد گاز کشور نیز در این شهرستان تولید میشود.
در شمال استان بوشهر یعنی شهرستانهای گناوه و دیلم نیز صنایع بزرگ نفتی وجود دارد که این صنایع نیز بهعنوان ظرفیت عظیم اشتغال محسوب میشوند.
نیروگاه اتمی بوشهر از دیگر ظرفیتهای اشتغال در استان است. بزرگترین پایانه صادرات نفت کشور نیز در خارگ قرار دارد که بیش از ۹۰ درصد نفت کشور را صادر میکند.
موارد ذکرشده تنها بخشی از ظرفیتهای اشتغال در استان بودند که به اینها باید تولید ۷۰ درصد میگوی پرورشی کشور، تولید محصولات زراعی و باغی و گلخانهای، صید و صیادی، تجارت و بازرگانی، گمرک و بندر و . . . را اضافه کرد.
در کنار جمعیت یکمیلیوننفری استان بوشهر، وقتی به این ظرفیتهای بیشمار نگاه میکنیم، نباید هیچ فرد بیکاری در استان بوشهر وجود داشته باشد ولی مشکل تنها در وجود فرصتهای شغلی نیست؛ افراد برای اشتغال در صنایع باید آموزشهای لازم را دیده باشند و مهارت مناسبی کسب کرده باشند.
یکی از مصوبات دولت در سفر ۱۰ سال پیش به استان بوشهر، اشتغال ۵۰ درصد نیروی بومی استان بوشهر در صنایع پارس جنوبی بود ولی در کنار این مصوبه، اقدامی برای مهارت افزایی افراد برای اشتغال در این صنایع صورت نگرفت.
اغلب آموزشها در استان بوشهر یا در رشتههای نظری و علوم انسانی بود و یا اینکه در رشتههای فنی نیز تناسب چندانی با صنایع پارس جنوبی و دیگر صنایع استان نداشتند که این موضوع باعث میشد تا اشتغال این افراد بهخوبی محقق نشود.
در سالهای اخیر تلاشهای برای همراستا شدن دانشگاههای استان با صنایع موجود در استان صورت گرفته است و در بخش مهارتآموزی نیز اقداماتی صورت گرفته است.
آموزش ۱۰ هزار نفر برای اشتغال در صنایع نفت و گاز
آموزشهای فنی و حرفهای میتواند نقش بسیار مهمی در آمادهسازی جوانان و متقاضیان اشتغال استان بوشهر برای فعالیت در صنایع مستقر در استان داشته باشد.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تلاشهای صورت گرفته برای افزایش مهارت در بین جوانان استان گفت: مهارتآموزی یکی از مهمترین راهکارها برای بهبود وضعیت اشتغال در استان است که در این راستا گام برمیداریم.
عبدالرسول کازرونی از توسعه آموزشهای مهارتآموزی متناسب با نیازهای استان بوشهر در قالب رشتههای فنی و حرفهای خبر داد و اضافه کرد: ۱۵مرکز آموزشی ثابت استان بوشهر آماده ارائه مهارتهای اشتغال به متقاضیان هستند.
وی همچنین از ارائه آموزشهای متناسب با صنعت به دانشجویان و فارغالتحصیلان دانشگاهی خبر داد و بیان کرد: صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و همچنین انرژی هستهای از ظرفیتهای خوب اشتغال در استان هستند که مهارتآموزی در این رشتهها انجام میشود.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان بوشهر افزود: یکی از برنامههای مهم آموزش فنی و حرفهای در استان بوشهر در سالهای اخیر انعقاد قرارداد آموزشی با سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و دورههای آموزشی مرتبط نفت و گاز است.
وی اضافه کرد: اداره کل آموزش فنی و حرفهای برای توسعه آموزشهای صنایع مرتبط با منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ۳۵ عنوان حرفه آموزشی جدید را به تفاهمنامه همکاری فیمابین دو دستگاه افزوده و دراینارتباط حرفههای آموزشی تخصصی به ۷۶ عنوان در سال جاری افزایشیافته است.
کازرونی در ادامه افزود: افزایش آموزشدیدگان در این مدت رشد ۵۴ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته نشان میدهد که بیانگر عزم اداره کل آموزش فنی و حرفهای در راستای توانمندسازی جوانان استان بوشهر است.
وی تصریح کرد: در قالب توسعه همکاریهای بینبخشی و طی تفاهمنامه بین سازمان آموزش فنی و حرفهای استان بوشهر و وزارت نفت تا سه سال آینده ۱۰ هزار نفر از متقاضیان اشتغال در استان بوشهر مهارتآموزی میشوند.
آموزش اشتغال در نیروگاه اتمی
نیروگاه اتمی بوشهر نیز بهعنوان یکی از قطبهای اشتغال است که اشتغال در این بخش نیازمند برخورداری از مهارتهای ویژه است و باید جوانان استان بوشهر برای اشتغال در این صنایع آموزشهای لازم را ببینند.
با توجه به اینکه طراحی و ساخت واحدهای جدید نیروگاه اتمی در بوشهر نیز مدنظر دولت است، باید از قبل نیروهای انسانی موردنیاز این صنایع در استان آموزش ببینند.
مدیرکل فنی و حرفهای استان بوشهر به ارائه آموزشهای مناسب برای اشتغال در نیروگاه اتمی اشاره کرد و گفت: با تفاهم صورت گرفته، زمینه آموزش هشت هزار نفر برای کار در نیروگاههای جدید اتمی در بوشهر فراهم میشود.
وی با اشاره به فعالیت پنج مرکز شبانهروزی آموزش فنی و حرفهای در استان بوشهر، اضافه کرد: این مراکز فرصت بسیار خوبی برای مهارتآموزی متقاضیان اشتغال است که میتوانند در رشتههای مختلف آموزش ببینند.
کازرونی افزود: در راستای طرح توانمندسازی دانشجویان، تفاهمنامهای با دانشگاه خلیجفارس بوشهر منعقدشده است که دانشجویان سال آخر رشتههای فنی میتوانند از امکانات مراکز فنی و حرفهای بهصورت عملی استفاده کنند.
لزوم توسعه مهارتآموزی در استان
مدیریت ارشد استان بوشهر نیز همواره بر توسعه آموزشها برای اشتغال در صنایع مستقر در استان تأکید دارند و پیگیریهای زیادی برای عقد تفاهمنامه با صنایع استان برای ارائه آموزشهای متناسب با نیاز این صنایع صورت گرفته است.
استاندار بوشهر در ارتباط با اهمیت مهارت افزایی برای اشتغال اظهار داشت: استان بوشهر دارای ظرفیتهای بالایی برای اشتغال است که باید تلاش شود تا آموزشهای موردنیاز به جوانان استان ارائه شود.
مصطفی سالاری با اشاره به نقش بسیار مهم فنی و حرفهای در ارائه آموزشهای مناسب به جوانان استان، خاطرنشان کرد: اغلب افرادی که آموزشهای مناسب را دیده باشند جذب بازار کار میشوند و همه متقاضیان اشتغال باید در این مسیر گام بردارند.
وی تصریح کرد: علاوه بر اشتغال در صنایع بزرگ استان، باید نگاه ویژهای نیز به صنایع خرد صورت بگیرد و مهارتهای لازم برای اشتغال در این زمینهها نیز ارائه شود.
استاندار بوشهر یکی از ظرفیتهای مهم استان بوشهر را گردشگری دانست و افزود: باید به سمت توسعه گردشگری و ایجاد اشتغال در این سمت نیز حرکت کنیم تا هم شاهد توسعه اقتصادی و درآمدزایی باشیم و هم اینکه فرصتهای مناسب اشتغال فراهم شود.
وی توسعه اشتغال روستایی را بهعنوان یک اولویت دانست و با تأکید بر لزوم مهارتآموزی به روستائیان، گفت: اشتغال زنان نیز بهعنوان یک اولویت در دستور کار است و باید مهارت لازم برای اشتغال به زنان ارائه شود.
جوانان تن به کار دهند
یکی دیگر از مشکلاتی که پیش روی اشتغال وجود دارد، عدم استقبال از فعالیت در فضاهای سخت کاری است که گاها جوانان از کار در این فضاها امتناع میکنند و حاضر به فعالیت در شرایط سخت نیستند.
بسیاری از فرصتهای شغلی در صنایع نفت و گاز استان در فضای باز است و در ساعتهای طولانی در فصل سرما و گرمای طاقتفرسا نیازمند استقامت بالایی است. این موضوع سبب شده است تا تقاضا برای اشتغال در این بخشها کاهش یابد و اغلب جوان به دنبال شغلهای دفتری باشند.
جوانان علاوه برای آموختن مهارتهای شغلی مناسب، باید خود را برای فعالیت در فضاهای مختلف و سخت آماده کنند و تن به کار بدهند تا شاهد کاهش نرخ بیکاری در استان باشیم.
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