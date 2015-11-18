انتخاب استانداران جدید سمنان و قزوین در دستورکار امروز هیات دولت

حسینعلی امیری در گفتگو با خبرنگار مهر خبر از تغییر استانداران دو استان قزوین و سمنان داد و گفت: ما از خدمات آقایان روزبه و وکیلی استانداران قزوین و سمنان تشکر می کنیم و در جای دیگر از حضور آنان استفاده خواهیم کرد.

وی تغییرات در استانداری ها را عادی عنوان کرد و گفت: گزنیه های وزارت کشور به هیات دولت معرفی شده اند و امروز در مورد آنان در جلسه هیات دولت تصمیم گیری خواهد شد.

بنابراین گزارش خبرگزاری مهر در شهریورماه، خبر از تغییر استاندار قزوین و جایگزینی همتی به جای روزبه داده بود.

بر اساس اخبار غیر رسمی ، محمدرضا خباز عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی گزینه وزارت کشور برای استانداری سمنان است.

فریدون همتی مشاور ارشد وزیر کشور عبدالرضا رحمانی فضلی است که پس از استعفای محمدصادق صالحی منش مدتی سرپرست استانداری قم بود. وی همچنین نماینده حوزه انتخابیه ایلام، ایوان، مهران، شیروان، چرداول و ملکشاهی در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی بوده‌است.

محمد رضا خباز عضو حزب اعتماد ملی و معاون سابق امور تقنینی معاونت پارلمانی رئیس جمهور است که برای حضور در انتخابات مجلس دهم از سمت خود استعفا داد. وی در چهار دوره چهارم، پنجم، ششم و هشتم نیز نماینده مردم شهرستان‌های کاشمر و خلیل‌آباد و بردسکن در مجلس شورای اسلامی بوده است.