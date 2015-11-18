به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کاخ ریاست جمهوری سوریه با مثبت ارزیابی کردن مذاکرات وین ۲ که هفته گذشته با هدف حل و فصل سیاسی بحران سوریه برگزار شد، اعلام کرد: موضع گیری روسیه در قبال آینده «بشار اسد» رئیس جمهوری سوریه این است که هیچکس نمی تواند از خارج به وی دیکته کند که بر سر قدرت بماند یا کناره گیری کند.

وی در ادامه گفت: آینده اسد و آینده دولت دمشق مسئله ایست که تنها مردم سوریه می توانند درباره آن تصمیم گیری کنند.

پسکوف در رابطه با نشست وین ۲ و حل و فصل بحران سوریه گفت: تلاش ها در این زمینه ادامه دارد. اما نیازمند تلاش بیشتری هستیم. امیدواریم اوضاع همانطور که برنامه ریزی شده پیش برود.

اظهارات پسکوف در حالی ایراد شد که به دنبال حملات تروریستی پاریس، کشورهای غربی که تا چندی پیش به عناوین مختلف حضور نظامی روسیه در سوریه را به باد انتقاد می گرفتند با چرخش مواضع خود از لزوم همکاری با دولت مسکو در مبارزه با داعش سخن می گویند. در همین رابطه، «فرانسوا اولاند» رئیس جمهوری فرانسه نیز که پیشتر کناره گیری اسد از قدرت را یکی از پیش شرط های مبارزه با داعش عنوان می کرد، طی سخنان روز دوشنبه خود گفت: اسد نمی تواند در آینده سوریه نقشی داشته باشد. اما بزرگترین دشمن ما اسد نیست بلکه داعش است.